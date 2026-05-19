Marion Cotillard souhaite tourner avec Virginie Efira

Marion Cotillard et Virginie Efira, deux des figures majeures du cinéma français contemporains, ont publiquement exprimé leur souhait mutuel de travailler ensemble lors du Festival de Cannes 2026 . Les deux actrices, qui n’ont jamais partagé un plateau de tournage à ce jour, ont vu leur éventuelle collaboration évoquée en direct sur Canal+ et relayée par les médias présents sur la Croisette.

La prise de parole de Marion Cotillard, oscarisée et régulièrement sollicitée par les plus grands réalisateurs, a déclenché une réaction immédiate de Virginie Efira, aujourd’hui star internationale. Cotillard a déclaré : « Faire un film avec Virginie Efira en l’occurrence, qui est une actrice immense pour qui j’ai une admiration sans borne, j’adorerais ça. » Cette confidence, faite lors de l’événement cannois, a été reprise et commentée en plateau par les équipes de Canal+.

La réponse de l’actrice belge, recueillie au même moment par la chaîne, a été marquée par l’émotion et la reconnaissance. Virginie Efira a rappelé que Marion Cotillard lui avait adressé des mots encourageants bien avant son ascension internationale : « C’est quelqu’un qui m’a beaucoup dit de choses belles et encourageantes« , a-t-elle dit en évoquant la portée humaine et professionnelle de ce soutien, précisant le contexte : « Quand je n’avais pas fait grand-chose« .

Échange chaleureux à Cannes et souvenir d’un soutien discret

Les échanges entre les deux actrices se sont amplifiés lors d’un déjeuner, la veille de l’interview, auquel participait également l’actrice Léa Seydoux. Virginie Efira a décrit ce moment comme une rencontre « très chaleureuse, très attentive, d’assez aimante » et a souligné la disparition de la « fausse idée de la concurrence » qui peut parfois entourer les relations entre actrices. Elle a déclaré : « J’ai vraiment senti un truc« , traduisant la sincérité du propos et l’atmosphère du rendez-vous.

Les propos de Marion Cotillard, relayés pendant le Festival, ont été partagés sur les réseaux et ont suscité une forte résonance auprès des cinéphiles et des journalistes présents à Cannes. L’évocation publique d’un désir de collaboration entre deux interprètes de premier plan a été perçue comme un signal fort, d’autant que chacune a construit une carrière reconnue tant en France qu’à l’étranger.

Sur le plan professionnel, Marion Cotillard est fréquemment citée parmi les actrices françaises les plus influentes, avec une filmographie ponctuée de collaborations internationales. Virginie Efira, quant à elle, a progressivement confirmé son statut d’actrice de premier plan, projetant désormais son travail sur des productions à large visibilité. Les deux personnalités ont manifesté, lors de leurs échanges cannois, une admiration réciproque explicite et des souvenirs de soutien personnel.

Interrogée en plateau, Virginie Efira a conclu en reprenant l’idée formulée par son homologue : « Ça serait un rêve absolu de tourner avec elle. Faire un film.«