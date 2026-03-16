Marine Lorphelin : un nouveau quotidien à la montagne avec Stanislas

Le 16 mars 2026, Marine Lorphelin fête ses 33 ans . Depuis son sacre à l’élection de Miss France 2013, l’ancienne reine de beauté a mené une trajectoire singulière, alternant visibilité médiatique et poursuite d’une vocation médicale, après plusieurs années passées en Nouvelle‑Calédonie.

De retour en métropole, elle mène désormais un quotidien partagé entre consultations, séjours en montagne et vie de couple avec Stanislas Gruau. Ce retour marque une étape importante après une longue période passée entre la France et le Pacifique.

Installée un temps à Nouméa où elle avait également exercé la médecine, Marine Lorphelin a vécu une relation de neuf ans qui s’est achevée en 2023. À la suite de cette séparation, elle est rentrée en France et a choisi, pour un temps, la colocation à Paris, révélant sur les réseaux sociaux un intérieur aux lignes épurées et à la décoration zen.

Un équilibre entre médecine, montagne et vie privée

Étudiante en médecine au moment de son élection en 2013, Marine Lorphelin a poursuivi son cursus puis son internat jusqu’à l’obtention de son diplôme. En 2025, elle est officiellement devenue médecin généraliste. Elle s’oriente aujourd’hui vers la médecine du sport et exerce entre Genève et la Haute‑Savoie, à la frontière franco‑suisse.

Publicité

Sur ses comptes sociaux, elle évoque régulièrement son travail et son enthousiasme pour cette spécialisation, soulignant l’adéquation entre son activité professionnelle et son mode de vie sportif. Ses consultations s’inscrivent dans un partage de temps entre structures hospitalières et interventions liées à la pratique sportive.

Sur le plan personnel, elle partage sa vie avec Stanislas Gruau, présenté comme un entrepreneur engagé dans l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Le couple a choisi un cadre de vie proche des montagnes et de la Suisse, privilégiant les espaces naturels aux tempos urbains.

La proximité des Alpes permet au couple d’organiser des escapades régulières. Marine Lorphelin a récemment séjourné à la station de Serre Chevalier, dans la vallée de la Guisane (Hautes‑Alpes), où elle a pratiqué diverses activités hivernales — courses dans la neige, balades en chiens de traîneau — et profité de moments de détente, entre fondue savoyarde et spa. La station se situe à environ 200 kilomètres de Genève, distance qui facilite les allers‑retours depuis son lieu d’exercice.

Publicité