Marina Foïs a reniflé un cadeau ayant appartenu à un président de gauche

Marina Foïs est l’invitée de Télématin ce vendredi 13 mars sur France 2 pour présenter son retour dans la série d’action Furies : la saison 2, intitulée Furies Résistance, sera disponible sur Netflix le mercredi 18 mars. L’actrice, dont la carrière s’étend sur près de trente ans au cinéma et à la télévision, incarne un rôle sombre et puissant dans ce nouveau volet, aux côtés notamment de Lina El Arabi, et a évoqué ce projet ainsi qu’une anecdote personnelle qui a amusé les présentateurs.

Sur le plateau, Marina Foïs a souligné la nature intense de son personnage, Selma, présenté comme une figure d’autorité plongée dans l’univers de la mafia parisienne. Elle a remercié les équipes créatives de la série — auteurs, réalisateurs et producteurs Netflix — de lui avoir fait confiance alors qu’elle n’aurait pas spontanément proposé sa candidature pour ce rôle.

Lors de l’entretien, l’actrice a exprimé son plaisir à jouer ce type de personnage, qui constitue un contraste avec les registres comiques et plus légers qu’elle a souvent occupés tout au long de sa carrière. Selma est décrite comme une femme autoritaire, manipulatrice et parfois très méchante, des traits que Marina Foïs a dit trouver stimulants pour son travail d’interprétation.

Un cadeau surprenant d’Alain Chabat : la toque de François Mitterrand

Au-delà de la promotion de la série, la conversation a pris une tournure plus inattendue lorsque Télématin a évoqué une anecdote impliquant Alain Chabat. Marina Foïs a raconté posséder une toque en fourrure ayant appartenu à l’ancien président François Mitterrand, un objet que lui aurait offert Alain Chabat après l’avoir acquis lors d’une vente aux enchères consacrée aux effets personnels du chef de l’État.

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Selon ses déclarations sur France 2, Alain Chabat aurait repéré la toque lors de la vente et décidé de l’acheter pour l’offrir à Marina Foïs en raison d’un jeu d’initiales communes : M et F. Les équipes de l’émission ont diffusé des extraits d’images d’archives de cette vente aux enchères ainsi qu’une interview d’Alain Chabat évoquant l’achat.

En recevant cet objet, la comédienne relate un geste surprenant : elle a dit l’avoir « reniflée » lorsqu’elle l’a eue, une confession qui a provoqué l’hilarité des animateurs. Elle a également remercié publiquement son ami, qualifiant ce présent de « l’un des plus beaux cadeaux » qu’on lui ait fait.

La séquence a mis en lumière non seulement l’anecdote autour d’un objet historique mais aussi la manière dont les personnalités de la scène française se côtoient et se témoignent des marques d’amitié publiques. Sur le plateau, l’évocation de ce lien avec un président de gauche a été formulée sur le ton de l’humour par Marina Foïs.

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