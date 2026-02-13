Mariés au premier regard : les visages des seize candidats de la saison 10

« Mariés au premier regard » , lancé sur M6 en 2016, reprend pour une dixième saison le lundi 23 février avec seize candidats et un format toujours centré sur l’expérience matrimoniale immédiate : depuis le démarrage de l’émission, 52 mariages ont été célébrés à Grans (Bouches‑du‑Rhône) et à Gibraltar (Espagne). Cette nouvelle édition propose plusieurs innovations annoncées par la chaîne, dont la première célébration simultanée de deux mariages au cours d’une même cérémonie.

« Mariés au premier regard », lancé sur M6 en 2016, reprend pour une dixième saison le lundi 23 février avec seize candidats et un format toujours centré sur l’expérience matrimoniale immédiate : depuis le démarrage de l’émission, 52 mariages ont été célébrés à Grans (Bouches‑du‑Rhône) et à Gibraltar (Espagne). Cette nouvelle édition propose plusieurs innovations annoncées par la chaîne, dont la première célébration simultanée de deux mariages au cours d’une même cérémonie.

Le principe de l’émission reste inchangé : les futurs époux découvrent le visage de leur moitié le jour J. Pendant plusieurs mois, des équipes d’experts travaillent sur la mise en relation des célibataires afin de déterminer des paires présentant un fort taux de compatibilité. Parmi les experts cités figurent Estelle Dossin, Marie Tapernoux, Gilbert Bou Jaoudé et Pascal de Sutter, qui interviennent dans le processus de sélection et de suivi des candidats.

En neuf saisons récentes, le bilan des unions célébrées reste limité en termes de pérennité : seuls deux couples issus du programme sont encore mariés aujourd’hui, Pauline et Damien (saison 6) et Alice et Florian (saison 8). M6 poursuit néanmoins la diffusion d’un format qui attire toujours l’attention des téléspectateurs et qui évolue au fil des saisons.

Publicité

Les seize candidats et les nouveautés annoncées

La production a communiqué la liste des seize participants retenus pour la saison 10. Du côté masculin figurent : Alex (33 ans, préparateur physique, Fréjus), Alexandre (40 ans, responsable d’affaires dans le BTP, Sarlat, père de deux enfants), Antoine (30 ans, responsable commercial dans l’agroalimentaire, Grenoble), Antonin (32 ans, entrepreneur, Marseille), Christophe (36 ans, directeur d’auto‑école, Marseille), Laurent (35 ans, chef de projet décoration, Marseille), Mathieu (31 ans, responsable commercial dans la cosmétique, Vienne, père d’une fille) et Stéphane (35 ans, moniteur de conduite, Gennevilliers).

Parmi les candidates féminines se trouvent : Estelle (27 ans, footballeuse professionnelle, Saint‑Laurent‑du‑Var), Jenna (38 ans, employée de banque, Cassis, mère d’un enfant), Laury (33 ans, hôtesse de l’air, Paris), Lucile (27 ans, formatrice en esthétique, Nice) et Mélanie (29 ans, responsable ressources humaines, Grenoble) — ces deux dernières sont sœurs et, fait inédit dans l’histoire du programme, se marieront le même jour — Margaux (29 ans, commerciale dans le médical, Marseille), Perrine (43 ans, coiffeuse, Montpellier, mère de deux enfants) et Julie (28 ans, entrepreneuse dans la mode et le digital, Pérols, mère d’un enfant).

Le communiqué de M6 précise plusieurs éléments distinctifs pour cette saison : pour la première fois, deux mariages seront célébrés lors d’une même cérémonie, avec les sœurs Lucile et Mélanie qui « ont fait le choix de confier leur destin amoureux à la science » et partiront en voyage de noces ensemble avec leurs maris ; les experts ont également décidé de marier cette année deux célibataires susceptibles de s’être déjà croisés dans le passé, compatibles à 81 % selon les analyses ; enfin, la production annonce la présence d’un couple dont la compatibilité atteint 90 %.