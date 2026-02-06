Marie Portolano : son retour sur France TV marqué par des audiences très faibles

Marie Portolano , revenue de son congé maternité en septembre 2025, peine à redresser les audiences des Maternelles depuis qu’elle a repris la présentation du programme rebaptisé Les Maternelles XXL. Entre le 5 janvier et le 5 février, l’émission n’a rassemblé que 27 000 téléspectateurs sur France 5, et, selon les chiffres publiés par Puremédias, l’audience est même tombée à 4 000 personnes le 29 janvier, des niveaux qualifiés de très faibles pour un programme historique du service public.

Marie Portolano, revenue de son congé maternité en septembre 2025, peine à redresser les audiences des Maternelles depuis qu’elle a repris la présentation du programme rebaptisé Les Maternelles XXL. Entre le 5 janvier et le 5 février, l’émission n’a rassemblé que 27 000 téléspectateurs sur France 5, et, selon les chiffres publiés par Puremédias, l’audience est même tombée à 4 000 personnes le 29 janvier, des niveaux qualifiés de très faibles pour un programme historique du service public.

La journaliste, qui avait déjà été écartée de la présentation de Télématin en raison d’une baisse d’audience, a succédé à Agathe Lecaron à la tête du magazine. Le programme, déplacé de chaîne à plusieurs reprises — d’abord envoyé en fin de journée sur France 4, puis reprogrammé début 2026 sur France 5 en matinée — a connu plusieurs changements d’horaire qui, selon les chiffres d’écoute, n’ont pas permis de stabiliser son public.

Ces audiences contrastent fortement avec celles enregistrées lors de la dernière saison diffusée sur France 2 : sous la présentation d’Agathe Lecaron, La Maison des Maternelles fédérait encore 352 000 téléspectateurs pour une part d’audience de 11,6%. Le magazine qui a remplacé l’émission sur France 2, Bel & Bien ensemble, présenté également par Agathe Lecaron, réunit quant à lui 288 000 téléspectateurs pour 9,6% de part d’audience.

Audience et historique de l’émission

Les chiffres publiés par Puremédias et repris par la presse spécialisée mettent en lumière la chute d’audience depuis la relocalisation du programme. Sur France 5, la période allant du 5 janvier au 5 février a été particulièrement faible, avec un cumul de 27 000 téléspectateurs et un creux à 4 000 spectateurs lors d’un numéro diffusé le 29 janvier. Ces scores sont, d’après les mêmes sources, inférieurs à ceux enregistrés lors des diffusions sur France 4 en fin de journée.

Le magazine, qui célébrera ses vingt-cinq ans d’existence en septembre prochain, a connu au fil des années une succession d’animatrices. Maïtena Biraben a été la première présentatrice, suivie par Karine Le Marchand pendant cinq saisons. Elizabeth Tchoungui a pris la suite pendant deux ans, puis Daphné Bürki pendant une saison. Julia Vignali a animé le programme pendant trois saisons avant de laisser la place à Sidonie Bonnec pour une courte période. Agathe Lecaron détient le record de longévité à l’animation avec neuf saisons avant de céder le fauteuil à Marie Portolano.

Depuis la reprise par Marie Portolano en septembre 2025, la programmation du magazine a été modifiée à plusieurs reprises — déplacement sur France 4, puis rebasage sur France 5 en matinée — sans rétablir des niveaux d’audience comparables à ceux de la diffusion sur France 2 lors de la dernière saison présentée par Agathe Lecaron.