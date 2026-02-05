Marie Drucker quitte le JT de France 2 après s’être sentie oppressée

Marie Drucker , figure de France 2, a quitté les journaux télévisés après plusieurs années passées à la présentation et aux remplacements du 13 h et du 20 h, évoquant à la fois des motifs personnels et professionnels : la naissance de son fils, le rythme contraignant de l’actualité et une réorientation vers la réalisation de documentaires et la production. Dans une interview accordée à TV Magazine, la journaliste détaille comment la maternité et un projet documentaire ont précipité son départ.

De 2008 à 2016, Marie Drucker a assuré de nombreux remplacements au sein des journaux télévisés de France 2, vivant au rythme exigeant de l’information quotidienne. Elle confie avoir ressenti une « grande frustration » face à l’organisation de son emploi du temps et à la « tyrannie » du rythme de l’actualité, qui lui laissait peu de liberté. Le 20 h de France 2 est aujourd’hui assuré par Léa Salamé, rappelle l’entretien.

La journaliste indique que la naissance de son fils Jean, en 2015, issu de sa relation avec Mathias Vicherat, a été un élément décisif. Elle dit avoir réalisé qu’elle manquait des moments familiaux importants en raison de ses obligations professionnelles intensives. Parallèlement, la réalisation du documentaire Détenues pour l’émission Infrarouge a constitué un déclencheur : si le film fonctionnait, elle envisageait de s’éloigner du journalisme d’actualité. Deux mois après la diffusion et sans prévenir son entourage, elle a déposé sa démission.

Une réorientation vers la création et la production

Depuis son départ des JT, Marie Drucker a recentré son activité professionnelle sur la réalisation et la production de contenus plus littéraires et artistiques. Elle a réalisé plusieurs documentaires et fondé sa société de production, No School Productions, par laquelle elle développe des projets éloignés de l’actualité quotidienne. Cette trajectoire traduit une volonté de privilégier des formats de long terme et des récits davantage structurés que l’information en continu.

Dans l’entretien à TV Magazine, Marie Drucker décrit sa coupure avec le flux médiatique : elle affirme avoir instauré « un cordon sanitaire très hermétique » et parle d’une « déconnexion depuis dix ans », jugée nécessaire pour pouvoir explorer d’autres formes d’écriture, notamment la fiction. Elle reconnaît que l’actualité avait été une grande passion mais estime que rester « branchée » en permanence l’aurait empêchée de mener à bien ses nouveaux projets.

La bascule professionnelle de la présentatrice vers la production s’accompagne d’un choix de vie personnelle clairement affiché : accorder plus de place à la famille et à des formats de création moins soumis à l’immédiateté. Ses déclarations précisent aussi que cette transition a été mûrie et concrétisée après le succès relatif et l’expérience du documentaire produit pour Infrarouge.

