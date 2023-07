Marie Carine Bladi : « Je me suis mise en mission pour une Côte d’Ivoire qui… »

- Publicité-

Du 6 au 8 juillet 2023, la présidente du parti politique Nouvel Ivoirien, Marie Carine Bladi était en tournée dans le Haut-Sassandra à la rencontre des populations d’Issia, Vavoua, Zoukougbeu et Daloa afin de leur présenter son instrument politique et ses ambitions pour la région.

Depuis le Haut-Sassandra, Marie Carine Bladi s’est exprimé aux populations, dévoilant l’objectif de son parti politique, aussi, elle se dit en mission pour une Côte d’Ivoire qui fait rêver. « Les écritures soutiennent que le temps de Dieu est le meilleur et ce temps, c’est aujourd’hui. Je suis une femme politique et présidente de parti. Depuis le 05 avril 2018, j’ai créé le parti politique dénommé NICIN, entendez Nouvel Ivoirien Nouvelle Côte d’Ivoire. Ce parti politique s’engage pour une nouvelle Côte d’Ivoire au profit d’un nouvel ivoirien. Je me suis mise en mission pour une Côte d’Ivoire qui fait rêver et qui est un modèle. Nous nous dressons avec fermeté contre la corruption, les vols de deniers publics, l’absence d’une justice équitable pour tous, le favoritisme dans la planification du développement et la mauvaise redistribution des richesses… À ces choses, il faut ajouter la pauvreté grandissante et l’insécurité ».

Poursuivant, elle a invité la population à s’approprier la carte de Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle (NICIN). « Le NICIN c’est votre instrument, votre support politique. Le NICIN est pour vous, c’est le parti du Haut-Sassandra. C’est votre parti à Daloa, Issia, Vavoua, Zoukougbeu », les a-t-elle exhortés.

Dans son discours, Marie Carine Bladi n’a pas caché sa volonté de développer sa région d’origine, comme en témoignent de nombreuses localités du pays. « Le Haut-Sassandra a connu plusieurs hommes et femmes politiques. Leur dénominateur commun a toujours été leur engagement pour le développement de notre région. Ils ont porté le nom de notre région. Mais après avoir parcouru Daloa, Issia, Vavoua et Zoukougbeu, j’en suis arrivée à la conclusion que beaucoup reste encore à faire. Ceux qui nous ont précédé n’ont pas totalement répondu aux attentes des populations », s’est-elle indignée avant de promettre : « notre région a besoin d’un nouveau leader politique. Marie Carine Bladi, votre fille, se présente à vous comme la défenseuse, l’avocate du Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra dans toutes ses composantes, départements, communes, sous-préfectures, villages et campements ».

L’actualité ivoirienne est dominée par les élections locales du 2 septembre, et la présidente du NICIN n’a pas manqué de donner à son auteur des instructions en ce sens. « Les élections régionales et municipales approchent. Faites attention à qui vous donnerez votre voix. Ne donnez pas votre voix à un voyageur. Ne donnez pas votre voix à quelqu’un qui va disparaître une fois qu’il est élu pour réapparaître à la prochaine élection », a-t-elle dit.

Pour conclure, elle a entretenu « ses parents » sur la nécessité de vivre en paix. Surtout en cette période d’élections. « Nous avons besoin de Paix. Le peuple de Côte d’Ivoire a besoin de Paix pour ces élections. C’est dans la paix uniquement que nous pouvons prétendre au développement. Nous invitons la CEI, à travers ses dirigeants, à être un instrument qui propage la Paix et non la peur et l’inquiétude dans le cœur des Ivoiriens », a fait savoir Marie Carine Bladi.