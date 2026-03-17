Mariah Carey selon Kamel Ouali : les filles n’ont pas le droit d’être maquillées

Kamel Ouali , chorégraphe, danseur et metteur en scène, est revenu ce mardi 17 mars 2026 sur une rencontre déterminante avec Mariah Carey , lors d’une intervention sur le plateau de Télématin : un échange qui l’a conduit, raconte-t-il, à prendre son premier avion en première classe pour New York afin de travailler avec la star américaine.

Figure emblématique de la scène française et longtemps associé à l’émission Star Academy, Kamel Ouali a collaboré avec plusieurs noms internationaux. Il a notamment travaillé aux côtés de Sylvie Vartan, Tom Jones et, singulièrement, Mariah Carey, évoquée comme un moment marquant de sa carrière lors de son passage télévisé.

Interrogé sur ces rencontres, le chorégraphe a souligné l’empreinte laissée par l’énergie et l’exigence de l’interprète d’All I Want for Christmas Is You, un souvenir qu’il décrit comme profond et encore source d’inspiration.

Kamel Ouali : sa rencontre inoubliable avec Mariah Carey

Kamel Ouali a raconté en détail la manière dont la rencontre s’est déroulée. Après avoir présenté une chorégraphie, il se souvient que l’équipe suivante était celle de Mariah Carey. Selon ses propos, la chanteuse aurait dit à son manager : « Qui a fait cette chorégraphie ? J’adore. C’est vraiment nouveau, je veux absolument le rencontrer. » Le manager a alors demandé qui était l’auteur, et une précision a suscité l’échange : « Non, le chorégraphe, pas le danseur. »

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Le chorégraphe rapporte ensuite s’être rendu dans la loge de Mariah Carey. Il cite la chanteuse lui ayant demandé : « Est‑ce que tu aimerais travailler pour moi ? » De cette invitation est née un déplacement professionnel : « La première fois que j’ai pris l’avion, c’était en première et c’était pour aller à New York travailler avec elle », a-t‑il déclaré sur Télématin.

Sur le plan humain, Kamel Ouali a nuancé l’image publique de diva souvent associée à Mariah Carey. Il affirme qu’elle lui est apparue « adorable » et « très sympa » et qu’elle insistait pour que son équipe la rejoigne à table, contrairement à d’autres artistes qui choisissent de s’isoler. Il relate des moments de complicité et de petites attentions, comme la manière dont on lui apportait de l’eau avec une paille et l’assistance dont elle bénéficiait pour boire.

Le chorégraphe a également livré une règle de vie en plateau telle qu’il l’a observée chez la chanteuse : selon lui, « les filles n’ont pas le droit d’être maquillées ou apprêtées, il n’y a qu’elle et les gens qui sont autour d’elle doivent être un peu urbains… très simples, souriants, frais, mais pas diva. » Ces détails, dit‑il, font partie de l’expérience qui l’a marqué.

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