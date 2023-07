Mariage de Vitale: vivez en images, son enterrement de vie de jeune fille

- Publicité-

La chanteuse ivoirienne a célébré son enterrement de vie de jeune fille en prélude à son mariage avec l’artiste ivoirien Marco Versace qui se déroulera dans quelques jours.

Encore quelques jours et Vitale tournera définitivement dos au célibat. Avant son mariage, la chanteuse ivoirienne a sacrifié à la tradition en faisant son enterrement de vie de jeune fille. Un EVJF ou « enterrement de vie de jeune fille » est la version féminine de l’ « enterrement de vie de garçon » (ou EVG). C’est traditionnellement une fête entre copines célébrée avant le mariage. Elle réunit les proches de la future épouse pour marquer le passage du célibat au statut de marié.

Les images de cette dernière étape avant son mariage ont été dévoilées le samedi 1er juillet et le lundi 3 juillet 2023 par Vitale elle-même sur sa page Facebook. La future mariée et ses amies arboraient dans la vidéo consultée par BENIN WEB TV, des T-shirts sur lesquels est inscrit : « Bride to be » qui signifie en français : « future mariée ».

« Hier (NDLR : samedi 1er juillet), j’ai fait mon EVJF (enterrement de vie de jeune fille ou vie de célibataire) en compagnie de mes Sœurs, amies et collègues. Par la grâce de Dieu, tout s’est très bien passé. Merci à tous. Mon Dieu, je mets ce mois de juillet et la suite des cérémonies entre tes mains; tu sais, je sais; j’ai foi en toi. Que ton nom soit glorifié’’, a écrit Vitale.

A noter que le mariage de la chanteuse Vitae et l’artiste Coupé-décalé ivoirien installé en France, Marco Versace se tiendra dans ce mois de juillet 2023 en Côte d’Ivoire. « Sa présence dans ma vie m’apporte beaucoup de bien, ça me soulage, ça me libère l’esprit de beaucoup de stress.

Aujourd’hui, il est là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu du showbiz, mais c’est lui que je vois, je m’en fous de ce qui se passe sur les réseaux, je vis une vie tranquille. Sa présence est très très importante dans ma vie. Je suis actuellement à Paris pour voir mon chéri et préparer notre mariage qui aura lieu en été », indiquait Vitale il y a quelques jours dans un entretien accordé à Actu people.

