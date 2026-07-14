Marguerite invite Helena pour un duo aux Francofolies

Marguerite a surpris le public des Francofolies de La Rochelle en rejoignant sur scène Héléna pour un duo sur le titre « Bellevie », quelques semaines seulement avant la sortie prévue de son premier album Guérir le 2 octobre prochain. La prestation, donnée sur la scène Foulquier lors de la dernière journée du festival qui a débuté le 10 juillet 2026, a été accueillie avec enthousiasme par les festivaliers.

La programmation de cette ultime soirée comprenait notamment Sam Sauvage, Feu! Chatterton, Gaëtan Roussel et Mika, mais c’est la performance conjointe des deux anciennes candidates de la Star Academy qui a retenu l’attention du public. Marguerite s’est produite peu avant les passages très attendus d’Aya Nakamura et Louane sur la même scène.

Née le 3 novembre 2000 à Paris, Marguerite Dedeyan s’est fait connaître du grand public lors de la saison 12 de la Star Academy en 2024. Après son élimination en décembre de la même année, elle a signé chez Columbia Records. Son parcours musical récent comprend l’EP Grandir, le single engagé « les filles, les meufs » paru en mars 2025 où elle aborde ouvertement sa bisexualité, ainsi qu’une première apparition au cinéma dans Le Mélange des genres de Michel Leclerc.

Un duo inattendu aux Francofolies de La Rochelle

La rencontre scénique entre Marguerite et Héléna a eu lieu alors que cette dernière devait intervenir quelques instants plus tard ; Marguerite l’a rejointe pour chanter ensemble « Bellevie ». Le morceau, déjà présenté par la chanteuse comme lumineux et teinté d’autodérision, a immédiatement conquis la foule selon les témoignages présents sur place, provoquant des réactions enthousiastes et des applaudissements soutenus.

« Bellevie » prolonge l’univers intimiste que Marguerite développe depuis son EP : paroles simples et observation personnelle d’un quotidien mêlant doutes et joies. Le titre joue sur un double sens entre l’expression « belle vie » et le quartier parisien de Belleville, et comporte des lignes où l’artiste évoque ses émotions contradictoires — « Que j’ai froid, que j’ai peur, que je ris, que je pleure / C’est toujours les mêmes rides / Si je pouvais choisir / Je choisirais la même vie / Même quand c’est pas la belle vie / J’aimerais l’appeler la belle vie » — reprises dans la setlist du soir.

Selon un compte-rendu relayé par NRJ, « Bellevie » confirme la tonalité chaleureuse et personnelle de la jeune autrice-compositrice. Ce single s’inscrit dans la préparation du premier album complet de Marguerite, Guérir, dont la sortie est annoncée pour le 2 octobre prochain.