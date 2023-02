Mardi gras en Côte d’ivoire: la Première Dame Dominique Ouattara prend le pouvoir (image)

En côte d’ivoire, une jeune fille qui s’est déguisée en la première Dame ivoirienne Dominique Ouattara à l’occasion de la célébration du mardi gras, fait actuellement le chou gras des réseaux sociaux.

Le Mardi gras est une période de célébration et de fête dans de nombreuses cultures à travers le monde. En Côte d’Ivoire, cette fête revêt une signification particulière pour les établissements scolaires maternels, qui encouragent les parents à habiller leurs enfants dans des tenues traditionnelles, professionnelles ou même en les déguisant en des personnalités publiques.

Après le commissaire Tétine en 2022, c’est une fillette qui a attiré l’attention des médias sociaux en se déguisant en la première Dame, Dominique Ouattara, portant une tenue traditionnelle qu’elle affectionne particulièrement. La ressemblance entre la fillette et la Première Dame était remarquable, et la petite a très vite pris le pourvoir du buzz sur la toile..

Dans la foulée, l’épouse du président Alassane Ouattara a également vu la photo et n’a pas pu s’empêcher de réagir. En effet, le cabinet de la Première Dame a lancé un message sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter la jeune fille ou sa famille. Cet élan de soutien et d’intérêt envers la fillette et sa tenue de carnaval a créé un véritable engouement sur les médias sociaux ivoiriens, reflétant l’importance de cette fête pour la nation ivoirienne.

La réaction du public a été très positive, avec de nombreux commentaires louant la créativité et l’ingéniosité des parents de la fillette pour leur choix de déguisement. Cette image a également servi de catalyseur pour mettre en lumière la richesse culturelle de la Côte d’Ivoire, en particulier ses vêtements traditionnels qui sont souvent négligés.

A noter que le Mardi gras est suivi par le Carême catholique, qui invite les chrétiens à s’abstenir de viande pendant une période de quarante jours. Pour les écoles maternelles en Côte d’Ivoire, c’est une occasion de célébrer la fin des sept jours gras de manière festive et ludique. La créativité et la variété des tenues présentées montrent à quel point cette tradition est importante pour les Ivoiriens.

L’année dernière, c’est la fillette de 3 ans Djikonan PEYTON Marie Elisabeth alias Commissaire Tétine (Peyton) qui a été sacrée icône de l’édition 2022 de la traditionnelle activité organisée par les établissements scolaires du pays lors de la célébrations du mardis gras, à cause de sa tenue de Commissaire de Police. Parmi les nombreuses images qui avaient circulé sur la toile, celle de la petite habillée dans une tenue policière ont plus retenu l’attention des internautes. Après un an de règne, elle vient donc de laisser le pouvoir à la sosie de la première dame de la Côte d’ivoire.