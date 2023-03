Marcus Rashford: « Nous n’avons pas abandonné », contre Liverpool

En conférence de presse d’avant match ce mercredi, Marcus Rashford est revenu sur la défaite contre Liverpool (0-7) dimanche dernier en Premier League. Et l’attaquant anglais assure que les siens n’ont pas abandonné durant la rencontre.

Le 211e derby d’Angleterre s’est transformé en une véritable humiliation pour Manchester United. Les Reds Devils ont en effet été balayés dimanche dernier sur la pelouse de Liverpool (0-7) à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Une déroute qui a enflammé la presse anglaise et provoqué la colère des supporters. Ces derniers ont d’ailleurs reproché à leurs joueurs d’avoir baissé les bras au fur et à mesure de la partie. Une allégation rejetée par Marcus Rashford.

« Nous n’avons pas abandonné, c’est absurde. Nous avons manqué d’organisation et la communication était mauvaise. Je crois que tout le monde a essayé de revenir dans le match, mais nous nous sommes éloignés des principes de jeu en possession du ballon et sans le ballon. J’ai eu l’impression que les attaquants essayaient de presser, et qu’ils étaient déconnectés du milieu de terrain. Nous parlions, mais nous n’étions pas d’accord sur ce qu’il fallait faire. La seule chose que nous puissions faire est d’en tirer les leçons et d’aller de l’avant« , a-t-il expliqué ce mercredi en conférence de presse et relayé par RMC Sports.

Manchester United aura une première occasion de rebondir ce jeudi, lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa face au Real Bétis. Les Red Devils devront s’imposer pour ne pas laisser la place aux doutes.