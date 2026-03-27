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Marchés modernes: le pôle Mathieu Kérékou rebaptisé Tokpa Yoyo, Akassato devient Tokpa Daho

La directrice générale de Agence nationale de gestion des marchés, Eunice Kiniffo, a annoncé un changement d’appellation concernant deux pôles marchands majeurs du pays.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Economie
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Marchés modernes: le pôle Mathieu Kérékou rebaptisé Tokpa Yoyo, Akassato devient Tokpa Daho
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Selon elle, le pôle commercial Mathieu Kérékou portera désormais le nom de Tokpa Yoyo, tandis que le pôle agroalimentaire d’Akassato est rebaptisé Tokpa Daho.

Cette décision s’inscrit dans la dynamique de réorganisation et de modernisation des marchés portée par l’ANaGeM, avec l’objectif de renforcer l’identité commerciale de ces infrastructures et leur appropriation par les acteurs économiques.

Dantokpa, une page qui se tourne : les enjeux de la délocalisation du plus grand marché du Bénin

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Symbole du commerce populaire béninois, le marché Dantokpa s’apprête à vivre l’un des tournants les plus importants de son histoire. La délocalisation progressive de ce centre névralgique des échanges, annoncée et mise en œuvre par les autorités, marque une rupture majeure dans l’organisation économique et urbaine de Cotonou.

Pendant des décennies, Dantokpa a concentré l’essentiel des activités commerciales de la capitale économique. Des milliers de commerçants, grossistes et détaillants y ont bâti leurs moyens de subsistance, faisant du site un espace à la fois vital, saturé et difficilement maîtrisable. Enclavement, insécurité, risques d’incendie et congestion routière ont progressivement imposé la question de sa relocalisation.

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