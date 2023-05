Marché financier régional: le Togo sollicite 30 milliardS FCFA

Le Togo est de retour sur le marché financier régional. Cette fois, le pays sollicite 30 milliards FCFA, selon le communiqué de la présidence togolaise.

Quelques jours après son dernier succès sur le marché des titres, le Togo initie une nouvelle émission. Dans le viseur du Trésor public, 30 milliards FCFA.

L’opération qui sera bouclée le vendredi 2 juin est une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT). D’un nominal de 10 000 FCFA, avec un taux d’intérêt de 6% et 6,25% sur des maturités respectives de 3 et 5 ans, les OAT permettront de mobiliser 20 milliards FCFA. Quant aux BAT, d’un nominal de 1 million FCFA et assorti d’un taux d’intérêt multiple, ils sont émis sur une maturité de 182 jours et permettront de collecter les 10 milliards FCFA restants.

Le Trésor public a déjà mobilisé 233 milliards FCFA sur un objectif total de 574 milliards FCFA cette année sur le marché financier régional.