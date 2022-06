Marché financier régional: le Togo lève 25 milliards de FCFA

Le Togo a annoncé ce vendredi, avoir levé 25 milliards de FCFA sur le marché financier régional. Cette énième opération financière s’inscrit dans le cadre de la relance de l’économie du pays fragilisée par la pandémie de covid-19.

Le Togo a bouclé ce vendredi une nouvelle sortie sur le marché financier régional. Le pays avait en effet lancé un appel d’offres pour la mobilisation de 25 milliards FCFA, à travers une émission simultanée d’obligations de relance (ODR).

Deux OAT ont été lancées, de durées respectives de 3 et 7 ans. En tout, plus de 80 milliards FCFA de soumissions ont été recueillis, mais le Trésor n’a finalement retenu que le montant recherché, à raison de 18,7 milliards pour la première OAT et 6,2 pour la seconde.

Avec cette nouvelle opération réussie, le Togo passe le cap des 300 milliards de FCFA récoltés depuis le début de l’année. Fin mars, le Togo en quête de 35 milliards FCFA, n’a pu lever que 11 milliards de FCFA. Fin avril, le pays a réussi à lever au total, 33 milliards de FCFA, soit 03 milliards de plus qu’il a sollicité.

Reconduit le 1er avril, le programme des ODR avait été initié en 2021 par la Bceao et l’agence régionale des titres. L’objectif de ces instruments est de permettre aux Etats membres de l’Uemoa de financer leurs plans de relance économique massifs suite à la pandémie du COVID 19.