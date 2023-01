Marché financier régional: le Tchad mobilise 100 000 000 000 milliards de FCFA

Le Tchad a annoncé avoir réussi à mobiliser un montant estimé à 100 000 000 000 milliards de FCFA sur le marché financier régional pour financer une partie de ses infrastructures prioritaires inscrites au budget de l’Etat.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de mobilisation des fonds, la République du Tchad représentée par le Ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics a, au cours de l’exercice 2022, procédé à un Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne dénommée « EOTD 6,5% NET 2022-2027» sur le marché financier de l’Afrique Centrale, avec pour objectif de mobiliser un montant de F.CFA cent milliards (100 000 000 000) devant lui permettre de financer la construction d’une partie de ses infrastructures prioritaires inscrites au budget de l’Etat.

Cette opération couronnée de succès a été menée par le truchement des Sociétés de Bourse agréées par la COSUMAF, notamment Afriland Bourse & Investissement et BEKO CAPITAL ADVISORY en leur qualité d’Arrangeurs et Chefs de File ainsi que CBT Bourse et AFG Capital en leur qualité de Co-Arrangeurs.

Grace à la participation de 150 (cent cinquante) souscripteurs, l’Etat du Tchad a ainsi pu mobiliser un montant de XAF 100 407 080 000 (cent milliards quatre cent sept millions quatre-vingt mille) sur les 100 000 000 000 (cent Milliards) initialement annoncé soit un taux de couverture de l’opération de 100,407 % et une sursouscription en valeur absolue de 407 080 000 F.CFA.

Au terme de la séance de dépouillement et de l’allocation des titres qui s’est tenue le jeudi 05 Janvier 2023, l’Etat du Tchad a décidé de retenir 100 000 000 000 F.CFA sur les fonds collectés tel qu’initialement sollicité lors du lancement de cette opération. Cette réussite sur le marché financier régional atteste que l’Etat du Tchad présente de plus en plus d’intérêt pour les investisseurs de la sous-région et internationaux.