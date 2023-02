Marché financier: le Bénin à la recherche de 150 Milliards de FCFA

Dans le cadre de son développement, l’Etat béninois a autorisé la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), à recourir au marché régional de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) pour l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne.

Le Bénin est à nouveau sur le marché financier régional. Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, a autorisé la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), à recourir au marché régional de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) pour l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne du 14 février au 6 mars 2023.

L’émission de cet emprunt obligataire par appel public à l’épargne vise à mobiliser 150 milliards de FCfa. C’est l’argentier national, le ministre d’Etat Romuakd Wadagni qui a donné son accord à la Direction Générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp) par l’arrêté 2023 N°293-c/Mef/Dc/Sgm/Dgtcp/ DamF/Sp du 02 février 2023 qui fixe les conditions d’émission simultanée d’obligations du Trésor par syndication le 14 février 2023.

La direction générale du trésor et de la comptabilité publique est chargée de la gestion du portefeuille des titres de l’Etat. Elle va, comme il est de coutume, représenter le Ministre en charge des Finances aux fins de l’émission de ces emprunts suivant les règles de l’art.

Le montant sollicité par épargne public est réparti comme suit : « Tpbj 5,70% 2023-2030 » pour un montant indicatif de 70 milliards de FCfa et « Tpbj 6,20% 2023-2038 » pour un montant 80 milliards de FCfa.

Pour l’arrangement et la structuration de cette émission, le gouvernement a sollicité l’expertise de la Société de Gestion et d’Intermédiation du Bénin (‘Sgi-Bénin’). Elle a été retenue en qualité d’arrangeur et chef de file de l’opération, dans le cadre d’une consultation restreinte. Pour bien remplir son contrat, elle se fera accompagner de trois co-chefs de file. Il s’agit de Sgi Biic Financial Services (Bfs), Sgi Africaine de gestion et d’intermédiation (Agi) et Sgi United capital for Africa (Uca), ainsi que d’un syndicat de placement.

L’épargne publique qui sera mobilisée au terme du processus servira au financement d’une partie des investissements prévus au Programme national d’investissements et déclinés dans la loi de finances de l’année 2023 en vue de la poursuite de la transformation structurelle de l’économie béninoise.

Il importe de rappeler que la première tranche, c’est-à-dire « Tpbj 5,70% 2023 – 2030 », est d’une durée de 7 ans et la seconde, « Tpbj 6,20% 2023 – 2038 », est de 15 ans. La valeur nominale et le prix d’émission sont de 10 000 FCfa par obligation avec 7 000 000 obligations sur la maturité de 7 ans et 8 000 000 obligations sur celle de 15 ans.

Les taux d’intérêt sont de 5,70% annuel pour le « Tpbj 5,70% 2023 – 2030 » et 6,20% annuel pour le « Tpbj 6,20% 2023 – 2038 ». Ils seront payés pour le « Tpbj 5,70% 2023-2030 », annuellement, les 13 mars de chaque année à compter de la date de jouissance jusqu’au 13 mars 2030 et pour la première fois le 13 mars 2024 ou le premier jour ouvré suivant ce jour. Pour le « Tpbj 6,20% 2023 – 2038 », le paiement des intérêts sera fait également de façon annuelle, les 13 mars de chaque année à compter de la date de jouissance jusqu’au 13 mars 2038 et pour la première fois le 13 mars 2024 ou le premier jour ouvré suivant ce jour.

Cet emprunt obligataire est ouvert aux personnes physiques et morales des pays membres de l’Uemoa ainsi qu’aux investisseurs institutionnels, régionaux et internationaux désireux de souscrire dans l’Union.