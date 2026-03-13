Marché de l’électricité : l’ARREC consolide le dialogue avec la Cour de Justice de la CEDEAO et le WAPP

Le président de la Cour de Justice de la CEDEAO, Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves, a effectué le lundi 9 mars 2026 une visite de travail au siège du West African Power Pool (WAPP) au Bénin. Organisée par l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC), cette rencontre visait à renforcer la coopération institutionnelle et juridique autour du développement du marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest.

Le président de la Cour de Justice de la CEDEAO, Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves, a effectué le lundi 9 mars 2026 une visite de travail au siège du West African Power Pool (WAPP) au Bénin. Organisée par l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC), cette rencontre visait à renforcer la coopération institutionnelle et juridique autour du développement du marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest.

Afin de permettre au président de la Cour de Justice de la CEDEAO, Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves, de mieux appréhender le fonctionnement opérationnel du Centre d’Information et de Coordination (CIC) du West African Power Pool (WAPP), le président de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC), Laurent Tossou, l’a invité en début de semaine au Bénin pour qu’il touche du doigt, le processus réalisé et les installations mises en place dans le cadre du grand marché de l’électricité en Afrique de l’Ouest.

Pour le président de l’ARREC, le développement progressif du Marché Régional de l’Électricité constitue aujourd’hui l’un des piliers fondamentaux de l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. “À travers l’interconnexion des réseaux nationaux, l’intensification des échanges transfrontaliers d’électricité et l’adoption de règles communes de marché, nos États membres ont engagé une transformation profonde de leurs systèmes électriques”, a-t-il déclaré.

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président de la Cour de Justice de la CEDEAO, Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves

Il soutient que la Cour de Justice de la CEDEAO occupe pour sa part une place centrale dans cette architecture en tant qu’organe juridictionnel communautaire et instance d’appel des décisions réglementaires. Car, explique Laurent Tossou, “l’évolution rapide du marché régional de l’électricité et la complexité croissante des décisions techniques et réglementaires rendent aujourd’hui indispensable un dialogue étroit entre les institutions judiciaires et les institutions techniques et réglementaires”.

Le président de l’ARREC est convaincu que ce dialogue institutionnel contribuera à renforcer la sécurité juridique du Marché Régional de l’Électricité et à consolider la crédibilité du cadre réglementaire régional.

Des réformes en préparation pour le marché régional

Laurent Tossou a également souligné que cette visite s’inscrit dans une démarche pédagogique visant à mieux faire comprendre aux institutions communautaires les enjeux du marché régional de l’électricité, dans un contexte de réformes en préparation. Parmi les changements envisagés figure notamment la séparation du WAPP en deux entités distinctes.

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Laurent TOSSOU, Président de l’ARREC

“Les deux réformes majeures sont la séparation du WAPP en deux parties, il faut créer la structure chargée de la gestion du marché qu’on appelle le système market open…. et ensuite restructurer le WAPP qui va rester dans la mission de planification de construction et de développement des infrastructures. La deuxième réforme, c’est celle de l’ARREC elle-même qui a été créée en tant qu’institution spécialisée mais qui jusque-là fonctionne sous la responsabilité et la tutelle du commissaire à l’énergie et aux mines ».

Il rappelle que les institutions qui approuvent l’ensemble des réformes sont le parlement et la Cour de justice. “Donc, nous avons souhaité que les présidents de ces institutions viennent pour faire une immersion au sein du WAPP de façon à comprendre ce qu’est le marché de l’électricité, comment ça fonctionne avant que nous ne puissions soumettre les différents documents pour enclencher le processus de réformes à leurs réalisations”, a précisé Laurent Tossou.

Selon le président de la Cour de justice de la CEDEAO, le Juge Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves, cette visite a permis de mieux comprendre les enjeux liés au fonctionnement du marché régional de l’électricité. Il a reconnu que l’intégration énergétique constitue un pilier fondamental pour la communauté ouest-africaine et pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

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“Le marché de l’électricité est un des piliers fondamentaux dans le secteur de l’intégration. Dans notre cas, on est totalement ouvert à collaborer avec ces deux institutions”, a-t-il rassuré.

Le Secrétaire général du West African Power Pool (WAPP) Abdoulaye Dia a, pour sa part, réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner la mise en œuvre des réformes annoncées. “Nous continuerons de travailler avec l’ARREC pour mettre en place le marché et nous espérons que ce soit l’une des solutions aux problèmes que nos pays rencontrent en matière de fourniture, d’accès et de coût de l’électricité”.

Rencontre de travail avec le Ministre de l’Energie, José Didier Tonato

Présent à cette séance de travail, le représentant du Parlement de la CEDEAO, Kamel Ouassagari, a annoncé que l’ARREC et le WAPP pourraient être invités à présenter ces réformes lors de la prochaine session parlementaire prévue en mai 2026. A l’en croire, cette étape pourrait permettre d’obtenir l’accompagnement institutionnel nécessaire à la mise en œuvre du processus.

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Notons que cette visite a permis au président de la Cour et sa délégation de voir le fonctionnement du Centre d’information et de coordination (CIC) et d’avoir également une visite guidée de la salle de contrôle et de la salle du Marché du CIC.