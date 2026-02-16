Maniema Union en quarts de la Coupe de la Confédération CAF

Le dimanche 15 février 2026 restera gravé pour l’AS Maniema Union : le club congolais s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF en s’imposant 3-0 contre Nairobi United au stade TP Mazembe, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes.

Avant cet exercice, Maniema Union avait pris part à la compétition à trois reprises (2008, 2018, 2019) sans jamais dépasser les tours préliminaires. Cette saison, les Unionistes ont fait sensation dans le groupe B en compilant 12 points et en décrochant la deuxième place. Leur parcours a été marqué par un 2-0 inaugural face à Azam à Kindu, une victoire 1-0 lors de leur déplacement au Kenya, un succès surprise 2-1 contre le Wydad Athletic Club le 1er février, puis une défaite 0-1 en Tanzanie avant de conclure par ce large succès contre Nairobi United.

Sur le banc, Papy Kimoto, nommé entraîneur en 2022, a pris une part importante dans cette progression : ses choix tactiques et sa gestion du groupe ont permis à l’équipe de préserver un niveau de performance constant. Plusieurs éléments se sont distingués au fil des rencontres, parmi lesquels Benny Namboka, Jeancy Mboma et Clément Pitroipa, auteurs d’apports décisifs au sein d’un collectif de plus en plus performant.

Des quarts de finale attendus face à des têtes d’affiche

En terminant deuxième de leur poule, les Congolais affronteront obligatoirement l’un des premiers de groupe au tirage. Les adversaires potentiels annoncés comprennent des clubs de haut rang comme l’USM Alger, le CR Belouizdad ou le Zamalek, autant d’obstacles de premier plan qui constitueront un nouveau test pour la formation de Kindu.