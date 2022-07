Mani Bella: une semaine après leur divorce, son ex-mari annonce son mariage avec une autre femme

Une semaine après leur divorce, la mari de la chanteuse camerounaise Mani Bella se serait officiellement engagé dans une autre relation amoureuse.

Il y a seulement une semaine, Mani Bella se séparait officiellement avec son époux après 12ans de mariage. Telle une surprise, une semaine plus tard, la chanteuse aurait découvert sur les réseaux sociaux que son ex-mari a annoncé officiellement son mariage avec une autre femme.

Mais la chanteuse a pu compter sur le soutien de ses fans qui l’appellent affectueusement « la maire de Facebook ». En effet, bien que les raisons de ce divorce ne soient pas dévoilées, ce qui étonne les internautes, c’est la manière dont la chanteuse a su gérer la situation.

Pour cause, même en pleine procédure de divorce, elle a été présente sur les réseaux sociaux avec à la clé sa brouille avec l’ivoirien Apoutchou national. C’est certainement à cause de son divorce qu’elle sen est prise à la chanteuse Josey, il y a quelques jours en la traitant de Tchiza et de voleuse de mari.

Ce que Mani Bella pense du mariage

Il y a 2 ans Mani Bella a répondu à des internautes qui soutiennent que le mariage n’est pas une obligation, ni une fin en soi en indiquant que le mariage est très important dans la vie d’une personne.

« Donc c’est vivre avec un homme en concubinage, faire des enfants avec lui, le voir évoluer, investir ensemble, travailler, réaliser, etc. Et après, à cause de x raisons il te met facilement à la porte ou alors, sa famille te chasse et tu recommences tout à zéro sans rien!

Aucune possibilité d’indemnisation du temps et des efforts fournis avec lui, c’est ça qui est une fin en soi hein ? Ou bien vivre seule et faire des enfants, les élever sans une figure paternelle fixe et aller coucher de gauche à droite c’est ça une fin en soi ? », avait -t-elle lancé en guise de question à ceux qui pensent que le divorce est toujours mieux.

D’après Mani Bella, la plupart des femmes très haut placées dans le monde sont d’abord des épouses. « Mariez-vous et assumez les hauts et les bas. Celles qui sont depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la maison d’un homme sans alliance rebellez-vous. Ils doivent vous légaliser », avait-elle ajouté. Mais la chanteuse camerounaise estime néanmoins que le divorce est toujours mieux que la mise à la porte sans justice.