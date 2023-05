Mani Bella: la chanteuse camerounaise accueille son 4è enfant (image)

- Publicité-

La chanteuse camerounaise Mani Bella est devenue mère pour la quatrième fois. Elle a accueilli un adorable petit garçon dans sa vie ce mercredi, qu’elle a immédiatement présenté à ses fans à travers un post sur ses réseaux sociaux.

Bonne nouvelle pour les fans de Mani Bella. La chanteuse, qui était très présente sur les réseaux sociaux malgré sa grossesse, vient de donner naissance à un enfant de sexe masculin. Dans une annonce concise mais chargée d’émotions, la talentueuse chanteuse a révélé la naissance de son dernier-né au public. « Il est enfin là ! Le Prince Ehan. Bienvenue mon fils. Sois infiniment béni mon bb. Merci à tous pour votre soutien mes loves« , a-t-elle écrit depuis son lit d’accouchement ce mercredi 17 mai, alors que son bébé dormait dans sa couveuse.

Très vite, les admirateurs de Mani Bella ont rapidement fait pleuvoir les messages de félicitations à la nouvelle maman. Pendant que certains envoyaient de chaleureux mots de bienvenue au petit Ehan, d’autres par contre, ont reproché à la chanteuse le fait d’avoir partagé l’image de son nouveau-né sur les réseaux sociaux.

En effet, certains estiment que cette exposition médiatique prématurée n’est pas une bonne idée. Cependant, la chanteuse a confirmé son indifférence face à ces opinions en partageant une vidéo de son Prince Ehan, une fois de plus tout nu et remuant dans le creux de sa couveuse à l’hôpital. Pour certains, cette action peut être vue sous l’angle de l’émotion, révélant la joie maternelle intense et le désir de partager ce bonheur avec ses fans.

Mani Bella, artiste populaire au Cameroun, célèbre ainsi l’arrivée de son quatrième enfant dans le monde. Sa carrière musicale a connu de nombreux succès, mais elle trouve également une immense satisfaction dans son rôle de mère.

