Mani Bella enceinte de son 4è enfant: la chanteuse dévoile son ventre rond en pleine prestation

La chanteuse camerounaise Mani Bella sera bientôt maman pour la 4ème fois. La bonne nouvelle a été annoncée par la chanteuse elle même dans une vidéo qui fait le choux gras des réseaux sociaux.

Après les rumeurs de divorce avec son époux, la chanteuse met fin aux polémiques avec une nouvelle qui enflamme la toile. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, la chanteuse a annoncé qu’elle est enceinte et bientôt à termes.

“L’artiste la plus enceintée de la planète Cameroun! Et les reins tournent bien hein svp”, a écrit Mani Bella en légende d’une vidéo qui devrait mettre fin aux polémiques de divorce qui ont fait grand bruit en 2022. « Le futur petit frère de Léoncey, Marvin , Kenny ». a-t-elle ajouté.

Mani Bella toujours mariée ?

Mieux, avant l’annonce de sa grossesse, Mani Bella avait levé un coin de voile sur son mariage et les polémiques de divorce. « Parfois les mots ne suffisent pas… Merci 2022… Nous vous souhaitons à tous une année 2023 pleine d’amour, de sérénité et de réussite dans tous vos projets », avait clarifié la chanteuse en légende d’un cliché d’elle et de son époux lundi dernier.

Une nouvelle accueillie à cœur joie par les internautes qui se demandent pourquoi Mani Bella a gardé le silence sur les rumeurs de divorce alors qu’elle était toujours en couple et enceinte de son époux.