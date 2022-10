Manchester United: une nouvelle bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Selon les informations révélées ce lundi par le média britannique, le Telegraph, l’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag, serait prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo cet hiver, alors que le technicien néerlandais avait annoncé en début de saison vouloir garder le Portugais.

Cantonné à un rôle de remplaçant à Manchester United depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo pourrait mettre un terme à son calvaire chez les Reds Devils cet hiver. Retenu par ses dirigeants malgré ses envies de quitter les mancuniens au dernier mercato d’été, le Portugais pourrait retenter sa chance dans quelques mois, au prochain mercato hivernal. Et cette fois-ci, l’équipe anglaise n’essaiera pas de lui mettre les bâtons dans les roues.

C’est en tout cas ce qu’annonce ce lundi soir le média le Telegraph. Selon le tabloïd britannique, l’entraineur Erik ten Hag serait disposé à laisser partir sa star cet hiver, et ce malgré ses sorties répétitives en début de saison où il assurait conserver le quintuple Ballon d’Or. Visiblement fatigué de justifier à chaque fois l’entrée ou non du joueur de 37 ans sur le terrain, alors que ce dernier ne fait pratiquement plus partie des plans du technicien néerlandais, l’ancien coach de l’Ajax a finalement opté pour la vente du capitaine de la sélection portugaise, à en croire le quotidien.

Laissé sur le banc ce weekend lors du derby face à Manchester City (3-6), Cristiano Ronaldo espère lui, glaner plus de temps de jeu dans l’optique de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Le plan de l’ancien madrilène est de faire une bonne Coupe du monde afin de convaincre les probables prétendants qui, jusqu’ici, se laissent désirer. Seul le club d’Al Hilal d’Arabie Saoudite a manifesté un réel intérêt pour la superstar portugaise.

Exclusive: Cristiano Ronaldo can leave Manchester United in January



✍️ @TelegraphDucker and @JBurtTelegraph



https://t.co/N8lbn5Z6zM — Telegraph Football (@TeleFootball) October 3, 2022