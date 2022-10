Manchester United: « un entraineur têtu », Cristiano Ronaldo en a marre d’Erik ten Hag

Selon les informations du média britannique The Time, Cristiano Ronaldo a en plus qu’assez de son entraineur Erik ten Hag pour non seulement, à cause de son faible temps de jeu chez les Reds Devils, mais également en raison des méthodes du technicien néerlandais.

Il n’est plus un secret pour personne qu’entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag, ce n’est pas l’amour fou. Retenu contre sa volonté de quitter Manchester United cet été, le Portugais a été relégué à un rôle de remplaçant cette saison. Pire, le quintuple Ballon d’Or établit un bilan médiocre d’un but en 9 apparitions toutes compétitions confondues. Une situation qui commence à agacer le joueur de 37 ans qui n’a été titularisé qu’a quatre reprises depuis le début de l’exercice en cours, au point où ce dernier n’hésite plus à s’en prendre à son entraineur Erik ten Hag.

En effet, selon les informations du média The Time, le natif de Rosario en aurait plus qu’assez des méthodes du technicien néerlandais. D’après le tabloïd britannique, l’attaquant n’apprécie pas du tout l’entraînement et la tactique mise en place par son nouvel entraîneur, qu’il considère comme un coach « têtu », pour avoir essayé de façonner Manchester United à l’image son Ajax Amsterdam.

Le média informe par ailleurs que CR7 n’a pas apprécié la sortie de ten Hag au lendemain de la lourde défaite de Manchester United face à Manchester City (3-6) en Premier League, où ce dernier avait expliqué à la presse, avoir laissé son joueur sur le banc durant toute la partie « par respect pour sa grande carrière ». Une justification qui avait rendu Ronaldo encore plus « furieux », affirme le journal anglais.

Cristiano Ronaldo a été titularisé jeudi dernier lors de la victoire face à l’Omonia (3-2) en League Europa. Mais le joueur n’a marqué un seul but malgré qu’il ait joué les 90 minutes de la rencontre. Alors que les Reds Devils affrontent Everton ce dimanche en Premier League, le Portugais pourrait avoir plus de réussite face aux Toffees, à moins que ten Hag ne décide de le laisser sur le banc.