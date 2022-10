Manchester United: un club européen à la rescousse de Cristiano Ronaldo

Abandonné par tous lors du mercato estival alors qu’il voulait quitter Manchester United pour un club qualifié en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est de nouveau désiré. En Turquie, le club de Galatasaray s’active ardemment pour s’offrir la star portugaise.

Alors que la presse britannique a récemment fait l’écho d’un probable départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United cet hiver, la star portugaise pourrait atterrir en Turquie. En effet, selon les informations du média local, Fotomaç, «Galatasaray n’a toujours pas fermé le livre Cristiano Ronaldo». Recalé dans sa quête de s’offrir l’attaquant des Red Devils au dernier Mercato estival, le club turc a décidé de retenter sa chance. C’est le vice-président de Galatasaray, Erden Timur, qui l’a affirmé. «Nous avons rencontré des noms qui défient les rêves», a-t-il avoué dans les colonnes du quotidien sportif.

Le journal avance que la direction stambouliote est en contact étroit avec le quintuple Ballon d’Or et son entourage. Et de préciser que l’écurie turque est prête à tous les sacrifices pour signer le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions; soit cet hiver ou à l’été 2023. Cantonné à un rôle de remplaçant, Cristiano Ronaldo continue lui, de traîner son impensable galère avec un seul but toutes compétitions confondues cette saison. La destination Galatasaray devrait sans doute être saisie par CR7 malgré la dernière sortie de son entraîneur, Erik ten Hag où il affirmait que le Portugais « est heureux » chez les Mancuniens.