Manchester United: Ten Hag dithyrambique envers Ronaldo, buteur contre Sheriff

En conférence de presse après la victoire de Manchester United face à Sheriff (3-0) jeudi, en Ligue Europa, l’entraineur des Red Devils, Erik Ten Hag, a félicité Cristiano Ronaldo, buteur lors de la rencontre.

Titulaire face au Sheriff, jeudi soir en Ligue Europa, son premier match depuis son retour de suspension, Cristiano Ronaldo a participé à la victoire des Reds Devils. Le Portugais a inscrit un but pour un succès 3-0 de son équipe. Une réalisation célébrée avec faste par le joueur de 37 ans qui a signé son troisième but de la saison.

Une prestation presque parfaite du quintuple Ballon d’Or malgré quelques ratées, qui a reçu les félicitations d’Erik Ten Hag. En conférence de presse d’après-match, l’entraineur mancunien a salué la mentalité du natif de Madère qui a persévéré malgré son début de partie compliqué.

« Oui, comme vous l’avez dit, il a persévéré. L’équipe a continué à le mettre dans la bonne position. C’est pour ça qu’il est si bon et il en a été récompensé », a déclaré le technicien batave dans des propos relayés par The Men. « Il a continué à se mettre dans la bonne position. Il n’a pas abandonné. C’est à l’image de toute sa carrière. C’est pour ça qu’il est si bon et il en a été récompensé », a ajouté l’entraîneur de Manchester United.

De quoi relancer Cristiano Ronaldo chez les Red Devils ? Réponse ce dimanche lors de la réception de West Ham, à l’occasion de la treizième journée de Premier League. Avec 20 points au compteur, les Mancuniens sont à trois unités de Tottenham, sur le podium.