Manchester United: Samir Nasri conseille l’Olympique de Marseille à Ronaldo

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Samir Nasri, a suggéré à Cristiano Ronaldo de mettre fin à son contrat avec Manchester United et de relever un nouveau défi en Ligue 1 avec Marseille.

PSG, Atletico Madrid, Real, Dortmund et maintenant Marseille. Les rumeurs sur la future destination de Cristiano Ronaldo inondent la communauté sportive depuis le début du mercato. Le Portugais est lui, déjà décidé à quitter les Red Devils cet été pour un nouveau club qui lui offrirait la possibilité de jouer la Ligue des champions. Le boad mancunien est également convaincu du départ de la star portugaise, moins d’un an après son arrivée en fanfare en provenance de la Juventus.

Mais de là, à voir le quintuple Ballon d’Or enfiler la tunique de l’OM? C’est en tout cas le vœux du milieu offensif français, Samir Nasri, qui invite le joueur de 37 ans a résilié son contrat avec son club actuel pour s’offrir un nouveau challenge avec l’OM en Ligue 1.

Selon l’ancien joueur d’Arsenal, Ronaldo formerait un impressionnant duo d’attaque avec l’ancien avant-centre du Barça, Alexis Sanchez, qui a rejoint les Phocéens cet été. « Moi j’ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on (Man Utd) lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure », a déclaré Nasri à Canal+ Sport. Un rêve? En tout cas, l’idée fait fantasmer les supporters de l’Olympique de Marseille qui sont persuadés que CR7 pourrait s’offrir un dernier challenge au Vélodrome.