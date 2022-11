Manchester United: Ronaldo encense Messi et évoque sa probable venue au PSG

Alors que son départ de Manchester United cet hiver semble désormais inéluctable, Cristiano Ronaldo se verrait bien poursuivre sa carrière au PSG au côté de son grand rival Lionel Messi.

C’est l’info qui fait le buzz sur la toile depuis cette nuit. Après la diffusion de la première partie de l’entretien à lui accordé par Cristiano Ronaldo, le journaliste britannique Morgan Piers a balancé jeudi le reste de l’interview. Dans cet échange, le Portugais a notamment évoqué sa relation avec Lionel Messi.

La superstar argentine et le quintuple Ballon d’Or ont dominé le monde du foot au cours des 15 dernières années, raflant au passage les meilleurs distinctions individuelles. Et même si les deux joueurs n’ont jamais joué ensemble dans un même club, l’attaquant des Red Devils voit le Parisien comme un coéquipier « magique ».

« »C’est quelqu’un que je respecte beaucoup et qui a toujours bien parlé de moi. C’est quelqu’un qui a réalisé de belles choses pour le football. C’est un joueur incroyable, magique, top. J’ai une bonne relation avec lui, nous sommes sur le devant de la scène depuis 16 ans. Je ne suis pas son ami dans le sens où il ne vient pas chez moi et que je ne l’ai pas au téléphone, c’est plutôt comme un coéquipier. » Dîner un jour avec lui ? « Bien sûr, pourquoi pas« , répond-il.

L’avenir de l’ancien joueur du Real Madrid était également au menu de cet entretien. Et si le capitaine de la Seleçao semble de plus en plus tourner dos à Manchester United, ce dernier pourrait atterrir au PSG, a en croire ses propos. En effet, lors de l’échange, le journaliste Morgan Piers lui lançait: «Scénario : Mbappé va au Real Madrid. Le PSG ? Toi et Messi ?» Et à Ronaldo de répondre: «on ne peut jamais dire jamais». Un appel de pied aux dirigeants parisiens? En tout cas, la rumeur est officiellement lancée.