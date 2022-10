Manchester United: Neymar au secours d’Antony

Critiqué pour son geste technique à polémique lors de la victoire face à l’Ajax Amsterdam (3-0), jeudi en Ligue Europa; Antony a reçu le soutien de Neymar qui a encouragé l’attaquant brésilien sur les réseaux sociaux.

Antony est depuis jeudi au cœur d’une polémique en Angleterre. L’attaquant brésilien, auteur d’un début de saison assez impressionnant avec Manchester United, est critiqué pour son geste technique approximatif face à Sheriff (3-0) en Ligue Europa. La star auriverde a en effet tenté une double toupie suivie d’une passe ratée dans la surface de réparation moldave. Un geste complètement manqué qui lui a valu les moqueries sur les réseaux sociaux.

Dans cette avalanche de critiques, Antony peut compter sur le soutien de Neymar. L’attaquant du PSG, lui aussi adepte des gestes techniques sur le rectangle vert, a pris sa défense de son compatriote. « Continue comme ça, ne change rien ! Debout enfant, audace et joie », a ainsi écrit la star brésilienne du club de la capitale à l’ancien ailier de l’Ajax, dans une story postée sur Instagram.

Erik Ten Hag recadre Antony

En conférence de presse après la rencontre contre Tiraspol, l’entraineur des Red Devils, Erik Ten Hag avait recadré son joueur pour son geste. « Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres. Quand il y a un geste technique comme ça, c’est bien tant que c’est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c’est OK. Mais si c’est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai », avait réagi Erik ten Hag à la prestation du joueur de 22 ans.

L’ancien milieu de terrain du club, Michael Carrick, avait également fustigé la prestation de l’ex-joueur d’Ajax, muet dans cette rencontre. « C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout », avait ainsi pesté l’Anglais devant les caméras de la télévision britannique. « Nous sommes connus pour notre art et je n’arrêterai pas de faire ce qui m’a amené ici », avait de son côté posté Antony sur les réseaux sociaux, montrant ainsi qu’il n’est pas prêt de changer malgré les critiques.