Manchester United: mauvaise nouvelle pour ten Hag avant le derby face à City

Manchester United se déplace ce dimanche chez son voisin de City pour le choc de la huitième journée de Premier League. Un derby que manquera Harry Maguire, forfait pour cette rencontre.

Annoncé incertain, Harry Maguire va finalement manquer le derby de Manchester de ce dimanche. Le défenseur central est en effet forfait pour la rencontre de la huitième journée de Premier League entre Manchester United et Manchester City. En conférence de presse d’avant-match ce vendredi, l’entraîneur des Reds Devils, Erik ten Hag, a confirmé l’absence de son joueur pour ce choc.

L’international anglais est touché aux ischios lors du match nul spectaculaire entre les Three Lions et l’Allemagne lundi en Ligue des nations (3-3). Une vilaine blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant un bon moment. Ce qui curieusement réjouit les supporters mancuniens qui ont souhaité bon débarras à l’Anglais qui enchaîne les mauvaises prestations avec son équipe et relégué sur le banc cette saison par le technicien néerlandais.

Auteur de quatre victoires consécutives lors de ses dernières sorties en Premier League, Manchester United ne devrait pas non plus sentir l’absence de son défenseur. Les Reds Devils disposent d’un éventail d’options défensives et offensives. Les Mancuniens peuvent déjà compter sur les retours d’Anthony Martial et Marcus Rashford. Les deux attaquants se sont entraînés normalement cette semaine.

🚨 OFFICIEL ! Touché aux ischios, Harry Maguire est FORFAIT pour le derby face à Manchester City. 🤕 pic.twitter.com/wz8u73lRW2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 30, 2022