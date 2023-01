Manchester United-Manchester City: les compos officielles du choc

Manchester United reçoit Manchester City ce samedi après-midi à l’Old Trafford en Premier League. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute le choc de cette 19è journée de Premier League. Manchester United et son rival de City s’affrontent ce samedi après-midi (13h30 GMT+1) à Old Trafford. Un duel décisif entre les deux clubs dans la course au titre.

Deuxième au classement, à cinq longueurs d’Arsenal, leader, les Cityzens doivent prendre les trois points de la victoire pour tenir le rythme infernal imposé par les Gunners. De leur côté, les Red Devils souhaitent laver l’affront à eux infliger par les Skyblues à l’aller (6-3). Une victoire pourrait également les rapprocher à une longueur de leurs adversaires.

Pour ce match, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a aligné un 4-2-3-1 avec Anthony Martial à la pointe de l’attaque et le trio Fred- Fernandes-Rashford dans l’animation offensive. En face, Guardiola reconduit son 4-3-3 avec le retour de Mahrez dans le onze titulaire accompagné d’Haaland et Foden devant.

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea – Malacia, Shaw, Varane, Wan-Bissaka – Casemiro, Fred – Fernandes (cap.), Eriksen, Rashford – Martial

Manchester City : Ederson – Walker, Ake, Akanji, Cancelo – De Bruyne (cap.), Rodri, Bernardo Silva – Mahrez, Haaland, Foden