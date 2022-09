Manchester United: lueur d’espoir pour Erik ten Hag avant le choc des titans face à Manchester City

L’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag, pourrait compter sur Marcus Rashford pour le derby face à Manchester City, le 2 octobre prochain, alors que l’attaquant des Reds Devils se rétablit d’une blessure musculaire.

Victime d’une blessure musculaire le 4 septembre dernier face à Arsenal (3-1), Marcus Rashford pourrait bientôt faire son retour sur les terrains. L’attaquant des Reds Devils devrait même être prêt pour le choc de la 10è journée face à Manchester City.

Rashford avait raté les rencontres de Man United contre la Real Sociedad et le shérif Tiraspol. L’international anglais a également été exclu du dernier rassemblement des Three Lions avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Mais selon ESPN, l’équipe médicale de Man United ne pense pas que la blessure de Rashford soit grave et est convaincue qu’il sera disponible pour le derby de Manchester après la pause internationale

Cinquième au classement, à cinq longueurs des Skyblues, Manchester United a remporté sa quatrième victoire consécutive en championnat, début septembre, après avoir battu le leader de la Premier League; Arsenal 3-1 à Old Trafford. Mais l’élan des Reds Devils s’est arrêté depuis lors, avec leurs matches suivant, contre Crystal Palace et Leeds United, reportés à la suite du décès du monarque britannique le plus ancien, la reine Elizabeth II.