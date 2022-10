Manchester United: le message d’Erik ten Hag à Cristiano Ronaldo pour son 700è but en club

En zone mixte après la victoire de Manchester United face à Everton (2-1) en Premier League, Erik ten Hag a félicité Cristiano Ronaldo, sauveur des Reds Devils, qui a marqué son 700è but en club.

Sa réalisation avait une double saveur. Buteur dimanche soir lors de la précieuse victoire de Manchester United face à Everton (2-1), Cristiano Ronaldo a permis aux Reds Devils de renouer avec le succès après leur naufrage à l’Etihad Stadium face à Manchester City (3-6) la semaine dernière. Mais plus encore, le quintuple Ballon d’Or s’enfonce un peu plus dans la légende en portant son total de but marqué en club à 700.

Un exploit qui lui a valu bien évidemment les félicitations des acteurs du cuir rond, à commencer par son entraineur Erik ten Hag. En conférence de presse d’après-match, le technicien néerlandais a espéré que la superstar portugaise ne s’arrêtera pas à cette réalisation, sa première en Premier League cette saison. « C’est vraiment impressionnant de marquer 700 buts. C’est une énorme performance, je suis vraiment heureux pour lui. Je le félicite pour cela et je suis également heureux que ce soit son premier mais cette saison en Premier League. Il a dû l’attendre et je suis sûr qu’il y aura d’autres buts », a confié le Néerlandais.

« Je pense que chaque joueur en a besoin, même quand vous êtes le meilleur du monde, vous en avez besoin, vous avez besoin des buts. Et j’ai travaillé avec de nombreux buteurs, surtout eux, ils ont besoin de buts chaque saison pour avoir ce sentiment, pour avoir la confirmation de leur intuition. Et une fois qu’ils ont quelques buts, ils sont dans le rythme et les matchs deviennent plus faciles . C’est ce qui va se passer avec lui aussi », a ajouté le coach mancunien.

Un but qui va faire changer son statut de remplaçant à Ronaldo? Retenu malgré son désir le quitter le club au dernier mercato d’été, le Portugais est depuis condamné à se contenter de maigres temps de jeu. Une situation qui commence à agacer le quintuple Ballon d’Or comme l’a rapporté dernièrement le média Britannique The Time. Selon le tabloïd anglais, le natif de Rosario en aurait plus qu’assez des méthodes de l’entraineur ten Hag. Le journal affirme que l’attaquant n’apprécie pas du tout l’entraînement et la tactique mise en place par le technicien néerlandais, qu’il considère comme un coach « têtu », pour avoir essayé de façonner Manchester United à l’image de son ancien club d’Ajax Amsterdam.