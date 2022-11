Manchester United: le club va mettre Cristiano Ronaldo à la porte

Selon les informations du Daily Mail ce vendredi après-midi, Manchester United a entamé les démarches légales pour résilier le contrat de Cristiano Ronaldo.

Après la diffusion de la deuxième partie de l’interview choc de Cristiano Ronaldo accordé à Piers Morgan, Manchester United a déclaré ce vendredi avoir ”pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d’autres commentaires tant que ce processus n’aura pas abouti”. Un communiqué qui ne s’est pas montré clair sur le type de sanction que va engager le club contre CR7. Le Daily Mail a apporté des précisions cet après-midi.

Selon le média britannique, les Red Devils ont entamé des démarches légales afin de rompre le contrat de CR7, qui prend fin initialement le 30 juin 2023. Selon la même source, les dirigeants du club anglais ne souhaitent pas qu’il touche le moindre centime après son interview que la formation mancunienne juge « déloyale ». Ainsi, ils veulent casser le contrat du joueur, qui touche 574 000 euros par semaine.

Le Daily Mail révèle aussi que les avocats de Manchester United estiment que Cristiano Ronaldo «a violé les termes de son contrat avec ses allégations explosives contre le club, les Glazers, le manager Erik ten Hag et ses coéquipiers». C’est donc bel et bien la fin de l’aventure de CR7 à Man United. Et le divorce s’annonce tendu et compliqué puisque l’affaire pourrait traîner devant la justice.

Actuellement avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre), Cristiano Ronaldo préfère se concentrer sur cette échéance plutôt que sur ses différends avec son club. Mais le quintuple Ballon d’Or estime toutefois que la meilleure option pour les deux parties est bel et bien une séparation. Revenu en héros dans son club formateur à l’été 2021, CR7 va repartir par la toute petite porte.