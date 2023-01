Manchester United: le Brésilien Antony victime d’un accident de voiture

L’ailier brésilien, Antony, a été victime d’un accident de voiture le soir du Nouvel An, a-t-on appris auprès de la presse anglaise. Le joueur est sorti indemne du drame.

Plus de peur que de mal pour Antony. L’attaquant brésilien est sorti indemne d’un grave accident le soir du Nouvel An. La star auriverde a écrasé sa BMW X6 dans des travaux routiers sur la M56, quelques heures seulement après avoir joué lors de la victoire de Manchester United face à Wolverhampton (1-0).

Titulaire lors de la démonstration de force des Red Devils face à Everton (3-1) vendredi dernier, l’ancien attaquant de l’Ajax est revenu sur cet incident. « C’est d’abord un sentiment de joie, je suis content de marquer à nouveau et surtout à domicile. Je me suis fixé des objectifs cette saison et c’est bien de marquer dès que je commence à penser à des objectifs personnels. Mais bien sûr, le plus important est la qualification de United », a d’abord déclaré Antony à TNT Sports après la victoire face aux Toffees.

“Je me sens aussi soulagé car ces derniers jours j’ai eu un choc, mais je préfère ne pas commenter ce qui s’est passé. C’était une affaire personnelle, vraiment difficile, mais je suis très reconnaissant à Dieu d’avoir mis cela derrière moi maintenant« , a-t-il ajouté sur son accident.

«Ce fut un moment vraiment, vraiment difficile pour moi. Mais Dieu a toujours été à mes côtés et je suis également reconnaissant envers ma famille. Je leur dédie cet objectif et c’est dans des moments comme ceux-ci que vous savez qui vous aime vraiment« , a-t-il conclu. Cette saison, Antony a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues pour 5 buts marqués et 2 passes décisives.