Manchester United: l’annonce forte d’Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo

L’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag, était ce mercredi en conférence de presse. Le technicien néerlandais a fait le point sur le mercato estival des Red Devils et a évoqué le cas de Cristiano Ronaldo.

Malgré son désir de quitter les Red Devils cet été pour une nouvelle destination qui lui offrirait la possibilité de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo semble partir pour rester à Manchester United. Alors que la presse anglaise a annoncé Naples comme dernière option pour un départ du Portugais, Erik ten Hag vient de lâcher une bombe sur l’avenir de l’attaquant mancunien.

En effet, au détour d’une conférence de presse ce mercredi rapportée par Sky Sport, l’entraineur néerlandais a confié que Manchester United a bouclé son mercato avec l’arrivée du gardien de Newcastle Martin Dubravka. « Le mercato du club se clôture avec l’arrivée de Dubravka. Il faut toujours rester sur ses gardes, mais nous irons de septembre à janvier avec cette équipe. Sur le plan offensif, nous devions renforcer l’équipe« , a-t-il déclaré.

Relancé sur le cas Cristiano Ronaldo et la possibilité de voir le Portugais poursuivre cette campagne 2022-23 avec le club anglais, ten Hag a été on ne peut plus clair. « C’est clair, bien sûr. Je viens de dire que nous avons besoin de joueurs de qualité pour couvrir tous les matchs, pour maintenir la régularité. C’est ce que nous nous efforçons de faire« , a-t-il déclaré.

Revenu à Manchester United après avoir zappé l’intersaison, Cristiano Ronaldo a disputé quatre rencontres avec les Red Devils pour une seule titularisation et zéro but marqué. Et le Portugais pourrait encore voir son temps de jeu se réduire davantage avec l’arrivée du jeune attaquant brésilien Anthony. Malgré tout, le coach néerlandais est clair : CR7 ne quittera pas Manchester. il fait partie intégrante de l’équipe pour la saison en cours.