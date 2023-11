Manchester United: Harry Maguire répond à un député ghanéen qui l’avait ridiculisé

Le défenseur anglais Harry Maguire a accepté les excuses d’un législateur ghanéen qui s’était moqué de lui l’année dernière, en comparant les déboires du joueur à Manchester United aux difficultés du vice-président à redresser le pays d’Afrique de l’Ouest.

En décembre 2022, M. Adongo, membre du Congrès national démocratique (NDC) du Ghana, avait qualifié le vice-président Mahamudu Bawumia de « Maguire de l’économie », en faisant le parallèle avec la mauvaise gestion budgétaire.

Adongo a décrit Maguire comme « la plus grande menace au centre de la défense de Manchester United » pour réprimander la compétence de Bawumia. Cependant, dans un revirement surprenant cette semaine, le législateur a publiquement salué Maguire pour avoir surmonté ses difficultés sur le terrain. Il a salué le défenseur central comme un « footballeur transformationnel ».

« Vous vous souvenez que l’année dernière, j’ai rapidement appelé mon grand frère, le Dr Mahamudu Bawumia, Harry Maguire. Monsieur le Président, je présente mes excuses à Harry Maguire… Aujourd’hui, Maguire a franchi un cap et est un footballeur qui a su se transformer. Maguire marque désormais des buts pour Manchester United. Monsieur le Président, Harry Maguire est désormais un joueur clé de Manchester United », a déclaré Adongo au cours de la session parlementaire.

Répondant via Twitter, Maguire a accepté les excuses d’Adongo. « Les excuses du député Issac Adongo ont été acceptées. A bientôt à Old Trafford », a-t-il écrit.

Le défenseur central de 80 millions de livres sterling, dont le poste de capitaine a été supprimé par le manager Erik Ten Hag au cours de l’été, a vu Manchester United accepter une offre de 30 millions de livres sterling de West Ham. Cependant, Maguire a choisi de rester à Old Trafford et est depuis devenu le choix préféré de Ten Hag en défense centrale.

Bien qu’il n’ait participé à aucun des sept premiers matches de United de la saison, le joueur de 30 ans a désormais débuté les huit derniers. Maguire estime que sa décision de rester à Old Trafford et de maintenir une position patiente pendant les périodes difficiles a été justifiée.

« J’apprécie vraiment mon football et j’aime vraiment jouer pour ce club. J’étais prêt à rester et à me battre pour ma place et nous avons quatre ou cinq meilleurs défenseurs centraux internationaux dans ce club et la concurrence pour les places est vraiment élevée », a-t-il déclaré.