Manchester United: Erik ten Hag soutient Cristiano Ronaldo

En conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception de l’Omonia Nicosie en Ligue Europa, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a apporté son soutien à Cristiano Ronaldo.

Resté à Manchester United cet été malgré des envies de départ, Cristiano Ronaldo est désormais cramponné à un rôle de remplaçant. Le nouvel entraîneur des Red Devils Erik ten Hag préfère faire confiance à la jeunesse incarnée par Antony, Sancho ou Marcus Rashford. Toutefois, l’entraîneur néerlandais compte sur sa superstar portugaise. En conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter l’Omonia Nicosie lors de la quatrième journée de la Ligue Europa, l’ancien coach de l’Ajax a apporté son soutien à CR7.

«Je veux le soutenir du mieux possible. On a certaines demandes des joueurs et ce qu’on attend à certains postes. Je veux tirer le meilleur de lui, il est en meilleure forme maintenant et j’en suis content. Au départ, c’était le cas (son manque de forme physique). C’est prouvé une fois de plus, personne ne peut rater une présaison», a-t-il confié. Des déclarations qui laissent penser que Cristiano Ronaldo devrait avoir un rôle beaucoup plus important à Manchester United dans les semaines à venir.

Pour rappel, dimanche dernier lors de la victoire des Mancuniens contre Everton (2-1), le quintuple Ballon d’Or avait inscrit sa première réalisation de la saison en Premier League, après 10 journées. Un but qui marquait également le 700è pion de Cristiano Ronaldo en club depuis le début de sa carrière. Visiblement, c’est maintenant que CR7 lance sa saison.