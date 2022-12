Manchester United: Erik Ten Hag ne regrette pas le départ de Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag s’est une nouvelle fois prononcé sur le départ de Cristiano Ronaldo, parti d’Old Trafford après la rupture de son contrat avec les Red Devils. Et l’entraîneur de Manchester United dit ne pas regretter la perte de son buteur.

Sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo continue de traîner son statut de joueur libre. Malgré son énorme CV, le joueur de 37 ans n’a toujours pas trouvé de chaussures à ses pieds.

Tour à tour, les clubs annoncés jusqu’ici pour recevoir le quintuple Ballon d’Or ont tous dit niet. Le dernier en date, le club saoudien d’Al Nassr a également démenti les rumeurs indiquant qu’un accord aurait été trouvé par les deux camps.

Une situation très commentée sur les réseaux sociaux avec des commentaires dans tous les sens. Mais à Manchester United, le cas de l’ancien Red Devil ne fait ni chaud ni froid au board mancunien. Encore moins à l’entraîneur Erik Ten Hag qui ne regrette en rien le départ de CR7. « Je ne regarde pas en arrière, seulement vers l’avenir. Il a choisi de dire au revoir, il ne fait plus partie de l’équipe », a lâché le manager néerlandais en conférence de presse.

Le coach batave qui a également renforcé son emprise sur le club anglais depuis le départ du capitaine de la sélection portugaise, vise le big four au terme de la saison, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Red Devils qui ont massacré Nottingham Forest (3-0), mardi, sont à la 5è place en Premier League, à une longueur derrière Tottenham.

« La concurrence est rude, mais cela vaut pour les sept ou huit clubs qui bataillent pour le top 4, avançait le coach néerlandais en conférence de presse vendredi dernier. Pour ceux qui suivent la Premier League, c’est génial car il y a de l’excitation et l’obligation de battre chaque adversaire direct. Ce que je regarde, c’est le processus et la manière dont nous performons. Nous devons obtenir des résultats, mais aussi faire des progrès, et seulement après nous aurons une bonne chance d’intégrer le top 4. »