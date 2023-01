Manchester United: Erik Ten Hag lance le choc contre Arsenal

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que son équipe ferait tout pour battre à nouveau Arsenal, alors que les deux équipes s’affrontent ce dimanche en Premier League.

Les Red Devils sont la seule équipe à avoir pris trois points aux hommes de Mikel Arteta cette saison. Les Mancuniens ont battu 3-1 les Gunners lors du match retour à Old Trafford en septembre dernier. Mais Erik Ten Hag admet que les Londoniens se sont améliorés depuis lors et seront des adversaires difficiles.

«Quand nous les avons joués avant, vous pouviez déjà voir que le style de coaching fonctionnait déjà. On pouvait voir de très bonnes structures dans l’équipe et je pense qu’elles se sont même améliorées au cours de la première moitié de la saison. Il y a vraiment un bon esprit dans l’équipe », a confié le technicien batave à la presse anglaise ce vendredi.

« Ils sont sur une belle course et c’est à nous de battre cette course et nous ferons tout pour y parvenir. Nous savons quoi faire. Nous devons être vraiment bons et nous avons besoin d’une très bonne performance. Si nous le faisons, nous avons de bonnes chances d’obtenir un bon résultat », a ajouté le Néerlandais.

Pour rappel, le choc entre Manchester United et Arsenal est prévu ce dimanche à l’Emirates stadium, à partir de 17h 30 (GMT+1). Un match comptant pour le 21è journée du championnat. Premiers au classement avec 5 points d’avance sur le dauphin Manchester City, les Gunners vont tenter d’écarter ce candidat dans la course au titre pour conserver leur avantage. De retour sur le podium, les Red Devils n’ont de leur côté pas droit à l’erreur, menacés par Newcastle, 4è avec un point de moins.