Manchester United: en galère à Old Trafford, Cristiano Ronaldo reçoit le soutien de Josué Ange Chibozo

Dans un post sur sa page Facebook, Ange Josué Chibozo a réagi à la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United, cantonné à un rôle de remplaçant. Et l’attaquant béninois a apporté son soutien à la superstar portugaise.

Titulaire indiscutable pour sa première à Old Trafford, Cristiano Ronaldo traine cette saison un statut inhabituel à Manchester United. L’attaquant portugais est cantonné à un rôle de remplaçant chez les Reds où ses titularisations se comptent sur le bout des doigts. Pire, le quintuple Ballon d’Or établit un bilan médiocre d’un but en 9 apparitions toutes compétitions confondues.

Une mauvaise passe qui semble devenir interminable pour l’avant-centre des Reds Devils, en témoigne à suffisance sa désillusion lors du derby de Manchester où il est resté sur le banc durant toute la partie, ou encore sa soirée cauchemardesque face à Omonia (3-2) en Europa League, jeudi, où titulaire, ce dernier a manqué toutes ses occasions de but. De quoi lui valoir d’acerbes critiques dont ceux venant de l’ancienne gloire italienne, Antonio Cassano, qui a appelé le joueur de 37 ans à mettre un terme à sa carrière.

Dans cet océan de galère, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de Josué Ange Chibozo. Ancien attaquant de la Juventus juvénile du temps où CR7 évoluait chez les séniors, l’international béninois a invité le Portugais à regarder sa situation actuelle comme un mauvais rêve qui s’évaporera à son réveil. Le jeune buteur reste confiant en ce que son ainé sortira vainqueur de cette épreuve comme il l’a toujours su bien le faire.

« Durant ton séjour à la Juventus , tu as été une grande source d’inspiration pour nous les jeunes. La vie est faite des hauts et des bas. Les choses ne se passeront pas toujours telles que nous les attendons ou avons prévu. Soit nous nous laissons abattre, soit nous nous relevons plus forts avec un nouveau souffle…

Mais nous avons la possibilité de changer le cours de chaque situation. Tu as toujours été la preuve que nous pouvons changer chaque situation. Je te transmets toute la force que tu nous a toujours transmis, afin que tu puisses vaincre ta situation actuelle », a posté le joueur d’Amiens SC sur sa page Facebook. Des mots qui devront certainement donné du courage à Ronaldo qui a déjà engagé un psychologue pour l’aider à traverser cette période.