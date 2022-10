Manchester United: des nouvelles de l’état de santé de Raphael Varane

Le journal L’Equipe a donné ce lundi des nouvelles sur l’état de santé de Raphael Varane, touché lors de la débâcle de Manchester United face à Man City (3-6), dimanche. Et selon le média, il y a plus de peur que de mal concernant l’état du joueur français.

C’est une nouvelle qui devrait rassurer Manchester United et la sélection française. Titulaire lors du naufrage face à Manchester City (3-6) à l’occasion de la huitième journée de Premier League, dimanche, Raphael Varane a quitté la pelouse avant la fin de la partie. Touché lors d’un accrochage avec un adversaire, l’international français a dû céder sa place à la 40è minute. Les images de sa sortie du terrain associées aux premières nouvelles sur sa blessure ont fait craindre le pire, tant chez les Red Devils que chez les Bleus, à moins de deux mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre).

Heureusement, l’ancien du Real Madrid n’est pas victime d’une grosse blessure. En effet, comme le rapporte le journal L’Equipe, les examens effectués ce lundi par le défenseur mancunien ont révélé qu’il ne souffre pas d’une entorse très grave au niveau de sa cheville gauche. D’après le quotidien sportif, les ligaments n’ont pas été touchés et les résultats ont indiqué qu’il n’y avait pas non plus d’arrachements osseux.

Cependant, le joueur ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt. Manchester United devrait incessamment communiquer sur la durée d’indisponibilité du Français. Sa présence dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse d’Omonia, jeudi prochain, en Ligue Europa, est d’ores et déjà écartée.