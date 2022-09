Manchester United: critiqué au Portugal, Cristiano Ronaldo reçoit un soutien de taille

Assailli de critique ces derniers mois pour ses prestations mitigées tant en club qu’en sélection, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de Fernando Santos. L’entraineur du Portugal a pris la défense de son capitaine, attaqué même chez les Lusitaniens.

Visiblement, rien ne va pour Cristiano Ronaldo en ce début de saison. Moins performant à Manchester United où il traîne un impensable statut de remplaçant, l’attaquant mancunien affiche également des lacunes avec son équipe du Portugal. Titulaire lors des deux dernières sorties des Lusitaniens -face à la République Tchèque (1-0) et contre l’Espagne (0-1)- en Ligue des nations, le joueur de 37 ans a brillé par son impuissance devant les buts.

Une situation qui commence à agacer même dans son propre pays où de plus en plus de voix s’élèvent pour contester sa place de titulaire indiscutable. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été son inefficacité criarde devant les cages espagnoles, mardi soir. Alors que le Portugais aurait facilement et sans l’aide de personne, concrétisé chacune de ses occasions de but, le quintuple Ballon d’Or a été muet durant toute la partie.

Fernando Santos défend Cristiano Ronaldo

Dans cet océan de critiques, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de son sélectionneur, Fernando Santos. S’il admet que son joueur aurait pu marquer au moins un but dans ce match, le technicien portugais fait cependant remarquer que la carrière d’un footballeur n’est pas une courbe linéaire. « Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont l’équipe a joué. Ronaldo a eu trois ou quatre occasions. Deux très bonnes, qu’il marque généralement. Il n’a pas marqué. C’est le football », a déclaré Santos en conférence de presse d’après-match, rapporté par Foot Mercato.

A moins de deux mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les signaux ne sont visiblement pas au vert pour Cristiano Ronaldo qui devrait pourtant, sauf retournement spectaculaire de situation, disputer probablement son dernier Mondial avec le Portugal. Pour rappel, l’équipe portugaise est logée dans le groupe H aux côtés du Ghana, de l’Uruguay et la Corée du Sud.