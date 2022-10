Manchester United: « Cristiano Ronaldo est heureux » selon Erik Ten Hag

Malgré les rumeurs de la presse anglaise qui l’envoie loin de Manchester United dès janvier, Cristiano Ronaldo est heureux à l’entraînement selon son entraîneur Erik Ten Hag.

En conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter l’Omonia Nicosie lors de la troisième journée de la Ligue Europa, Erik Ten Hag a été interrogé sur la situation de Cristiano Ronaldo. Remplaçant chez les Reds Devils depuis le début de la saison, le Portugais n’a disputé la moindre minute lors de la lourde défaite des siens contre Manchester City (6-3) le weekend dernier en Premier League.

Comment CR7, vit-il son nouveau statut, lui qui expérimente cette situation pour la première fois de son immense carrière? Selon son entraîneur, tout va bien. « Je ne le vois pas malheureux, il est heureux, il s’entraîne bien, il en profite. Tout le monde s’entraîne bien, il y a un bon esprit« , a indiqué Ten Hag face à la presse, qui s’est tout de même empressé de préciser sa pensée.

« Il n’est pas heureux de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas, mais la question portait sur son humeur à l’entraînement, où il est heureux. Bien sûr, il veut jouer et il est furieux quand il ne joue pas. Cristiano est vraiment compétitif, il n’est pas heureux quand il ne joue pas, mais je dois répéter, peut-être que vous n’avez pas entendu, il s’entraîne bien, il est de bonne humeur, il est motivé et il donne le meilleur de lui-même et c’est ce que nous attendons« , a expliqué le technicien néerlandais.

Pour rappel, la presse britannique a annoncé ces derniers jours qu’Erik Ten Hag est désormais disposé à laisser filer Cristiano Ronaldo dès l’hiver prochain. De son côté, Manchester United attend une bonne offre pour autoriser le départ de son attaquant. Reste à savoir si CR7 est décidé à quitter le club ou s’il se complaît désormais dans son statut de remplaçant. Réponse lors du prochain mercato de janvier.