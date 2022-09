Manchester United: Cristiano Ronaldo au cœur d’une polémique en Angleterre

Buteur face au Sheriff (2-0) en Europa League, sa première réalisation de la saison, Cristiano Ronaldo a déclenché une polémique en Angleterre pour avoir rejeté une requête un peu osée d’une fan.

Cristiano Ronaldo a débloqué jeudi soir son compteur but cette saison. La star portugaise a participé à la victoire de Manchester United face au Sheriff Tiraspol (2-0) en deuxième journée du groupe E en Europa League. Titulaire pour cette rencontre, l’attaquant des Reds Devils a marqué le second but des siens sur penalty. De quoi lui permettre de briller à nouveau sous les projecteurs , lui qui est passé par tous les états ces dernières semaines, entre son désir de quitter le club mancunien et son statut de remplaçant sous la direction du nouvel entraineur Erik ten Hag.

Mais une polémique qui fait grand bruit en Angleterre ces dernières heures pourrait ternir la prestation de CR7. En cause, le coup de sang de l’avant-centre lusitanien contre une fan. La jeune femme avait en effet tenté d’attirer le Portugais pour un selfie au moment où ce dernier rentrait au vestiaire à la pause. Mais Ronaldo sans doute concentré sur son match a rejeté cette requête un peu osée de la jeune femme comme le montrent les caméras du stade.

Cristiano Ronaldo refuses a fan who wanted to be photographed.

A move that doesn't suit Cristiano Ronaldo 😟 pic.twitter.com/DUYKRqSrpc — H/Y Football (@HYFootballl) September 15, 2022

Une relation souvent tumultueuse avec ses fans

Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d’une polémique pour ses rapports avec ses fans. Battu avec Manchester United à Everton (0-1) en championnat le 09 avril dernier, Cristiano Ronaldo avait jeté toute sa frustration sur un jeune fan de l’équipe adverse. Le Portugais avait brisé le téléphone de Jacob Harding, un garçon autiste, qui avait bravé la foule pour se prendre en photo avec l’attaquant des Reds Devils.

Un geste brutal du quintuple Ballon d’Or qui avait déclenché l’ire de la communauté sportive, obligeant le joueur à s’excuser quelques heures plus tard. Le buteur mancunien avait même offert un nouveau smartphone tout neuf au jeune garçon en remplacement de celui devenu irrécupérable.