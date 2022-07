Manchester United : Cristiano Ronaldo absent de la tournée estivale

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus pour la tournée estivale du club. Comme annoncé par la presse britannique depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo est bel et bien absent.

C’était annoncé par la presse anglaise depuis des jours, c’est désormais officiel. Absent de l’entraînement de Manchester United depuis la reprise, Cristiano Ronaldo ne participera pas non plus à la tournée estivale du club qui débute ce vendredi. En effet, dans sa liste de joueurs retenus pour cette présaison, l’entraîneur des Reds Devils, Erik Ten Hag, n’a pas convoqué CR7. De quoi alimenter un peu plus les rumeurs de départ du portugais.

Officiellement, Cristiano Ronaldo se serait vu accorder une permission de la part du club pour des raisons familiales. Toutefois, les médias anglais persistent, les envies de départ du portugais ne seraient pas étrangères à cette absence. Pour rappel, l’ancien attaquant du Real Madrid est annoncé très proche de Chelsea. Le nouveau propriétaire des Blues aurait même déjà rencontré le joueur Lisboète pour discuter d’un possible transfert.

Les joueurs retenus pour la tournée estivale de Manchester United

Gardiens: David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop, Matej Kovar.

Défenseurs: Eric Bailly, Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka.

Milieux: Amad, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Hannibal, Zidane Iqbal, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Charlie Savage, Donny van de Beek.

Attaquants: Tahith Chong, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.