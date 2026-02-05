Manchester United : Carrick optimiste pour le retour de De Ligt et Mount

Manchester United se prépare à accueillir Tottenham Hotspur ce samedi à Old Trafford (coup d’envoi 12h30 GMT). Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi à Carrington, Michael Carrick a fait le point sur l’état de son groupe, se montrant relativement optimiste au sujet des retours de Mason Mount et de Matthijs de Ligt.

Mason Mount, qui n’était pas sur la feuille de match lors du succès 3-2 contre Fulham la semaine dernière, devrait réintégrer l’équipe bientôt. Carrick a indiqué que le milieu anglais se rapprochait d’une disponibilité et qu’il n’était plus très éloigné d’un retour à la compétition, ce qui représente un renfort attendu pour l’entrejeu mancunien.

Du côté de la défense, le Néerlandais Matthijs de Ligt progresse dans sa rééducation après des douleurs au dos. L’entraîneur a tempéré l’enthousiasme en appelant à la prudence, mais a confirmé que les indicateurs étaient positifs. En revanche, Patrick Chinazaekpere reste touché et ne pourra pas jouer, sa blessure datant du déplacement victorieux à Arsenal.

Entraînements, adversaire et gestion du calendrier

Sur le plan collectif, Carrick s’est dit satisfait par la manière dont les séances se sont déroulées cette semaine, louant l’implication des joueurs et leur concentration avant d’aborder un duel exigeant. Il a également prévenu que Tottenham, qui récupère certains éléments, présentait un danger offensif réel et que la rencontre ne ressemblerait pas aux matchs récents des Red Devils.

Interrogé sur la longue période sans rencontre qui sépare la réception de West Ham (prévue le 10 février) et le déplacement à Everton (le 23 février), le technicien a expliqué qu’aucune décision ferme n’avait encore été prise quant à la gestion de ces jours libres. Le calendrier est connu, mais l’utilisation de ce laps de temps peut varier et fait encore l’objet de discussions en interne.