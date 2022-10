Manchester United: après Cristiano Ronaldo, Erik Ten Hag recadre un autre joueur

Après la victoire de Manchester United contre le Sheriff Tiraspol (3-0) en Ligue Europa, l’entraîneur des Red Devils Erik Ten Hag a averti son jeune attaquant Antony, auteur d’un geste technique jugé inutile lors de la rencontre.

Soirée parfaite pour Manchester United ce jeudi soir en Ligue Europa. Opposés au Sheriff Tiraspol à Old Trafford, lors de la cinquième journée de groupes, les Red Devils se sont imposés sans trembler sur le score de 3-0. Le clou de la soirée pour les Mancuniens a été le but de Cristiano Ronaldo (81è), qui fêtait de la meilleure manière sa réintégration dans le groupe. Seule ombre au tableau, le geste technique d’Antony qui fait polémique depuis hier soir.

En effet, alors que le score était de 0-0 en première mi-temps, l’international brésilien a réalisé une toupie avant de perdre le ballon sur l’action suivante. Critiqué et moqué pour ce geste, l’ancien joueur de l’Ajax a été averti par son entraîneur Erik ten Hag. « Je n’ai pas de problème avec ça, tant que c’est utile« , a d’abord déclaré l’entraîneur néerlandais après la rencontre, dans des propos retranscrits par ESPN, avant de poursuivre.

« Je demande plus de sa part. Plus de courses dans le dos, plus de présence dans la surface, plus de jeu dans les derniers mètres. Quand il y a un geste technique comme ça, c’est bien tant que c’est utile. Si vous ne perdez pas la balle, alors c’est OK. Mais si c’est un geste technique pour faire un geste technique, alors je le reprendrai« . Antony est prévenu, il faudra qu’il discipline son jeu, car Ten Hag n’a aucun mal à prendre des sanctions contre ses joueurs, en témoigne la récente exclusion du groupe de Cristiano Ronaldo.