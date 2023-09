Manchester United: André Onana contre-attaque

-Publicité-

Critiqué de toute part à Manchester United, avec certains qui estiment que son talent se résume à seulement son jeu au pied, André Onana a sifflé la fin de la récréation.

Manchester United lance ce mercredi sa campagne en Ligue des champions. Les Red Devils se déplacent ce soir à l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich. Un gros test pour les mancuniens qui retrouvent la C1 après plusieurs années de disette. L’occasion surtout pour André Onana de livrer son match de référence après ses débuts mitigés à Old Trafford où il est de plus en plus critiqué.

En conférence de presse mardi, le gardien de but camerounais a répondu aux questions des journalistes. Et l’ancien de l’Inter Milan a évoqué son jeu au pied. « Je ne pense pas que je suis ici (à Manchester United, ndlr) parce que je ne suis bon qu’avec mes pieds. Si l’équipe a besoin de moi avec mes pieds, je serai bon avec mes pieds. Mais si on est en bloc bas, je suis là pour sauver les balles », a-t-il lancé.

- Publicité-

Arraché aux Nerazzurri cet été contre 52,5 millions d’euros, le portier de 27 ans compte un seul clean sheet en 5 matches de Premier League pour 10 buts encaissés.

Articles similaires