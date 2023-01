Manchester United: 03 indésirables poussés vers la sortie

Pas dans les plans de l’entraîneur Erik ten Hag, Axel Tuanzebe, Phil Jones et Tom Heaton pourraient quitter Manchester United cet hiver.Les Red Devils sont prêts à se séparer de ces joueurs en cas d’offres intéressantes.

Visiblement métamorphosé depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui a fini par rompre son contrat avec le club anglais, Manchester United enchaîne les victoires. Bourreaux de Manchester City (2-1) le weekend dernier, les Red Devils signent ainsi leur 7è succès consécutifs.

Sous la houlette de leur entraîneur Erik Ten Hag, qui a su insuffler un nouveau souffle à sa troupe, les Mancuniens sont revenus dans le big four et sont plus que jamais candidats au titre de champion de Premier League.

Un nouveau départ sans doute pour le technicien batave et ses six recrues de l’été dernier, dont Lisandro Martinez, Casemiro et Antony, qui sont tous impressionnants jusqu’à présent cette saison. Un bon dynamisme pour le Néerlandais qui entend d’ailleurs faire le ménage, en perspective peut-être de l’arrivée de futures recrues.

Ten Hag souhaite en effet se débarrasser de trois indésirables. Selon Football Insider, le club anglais veut se séparer de Phil Jones, Axel Tuanzebe et Tom Heaton dont les contrats arrivent à expiration à la fin de la saison. Le trio est autorisé à quitter Manchester United ce mois-ci en cas d’offre appropriée.

Jones, 30 ans, n’a pas encore fait son apparition cette saison car les blessures ont tourmenté la majorité de son passage au club. Tuanzebe, 25 ans, a passé des périodes de prêt à Naples et à Aston Villa depuis ses débuts dans l’équipe senior de Manchester United en 2016. Il n’a jamais réussi à entrer dans la première équipe du club.

Enfin, Heaton, 36 ans, a signé un transfert gratuit en 2021 pour seconder le gardien de but principal, David de Gea. Réduit à un rôle de spectateur, il n’a presque pas disputé de matchs avec les Mancuniens.